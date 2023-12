Tyler Kalinoski alaba a Jean Montero: "Va a ser difícil mantenerle bajo control"

Tyler Kalinoski habló en la víspera del partido del Unicaja en Andorra, donde el equipo malagueño juega 72 horas después de hacerlo ante el Falco Szombathely. Viaje largo hasta al Principado tras ocho victorias consecutivas en la ACB que han permitido al cuadro de Ibon Navarro consolidarse en la segunda posición de la Liga Endesa.

"Creo que va a ser un partido difícil con dos partidos tan rápidos. Viajar a Andorra es largo, así que sin duda estaremos cansados. Así que tenemos que ir concentrados. Ya jugué en Andorra y es un lugar difícil para jugar. Es por eso que tenemos que estar muy mentalizados", contextualizaba el de Ohio, que advierte de que los rivales van preparados para exigir al máximo al equipo malagueño: "Independientemente de su situación, creo que por la forma en que estamos jugando estamos haciéndonos un nombre, creo que todos los equipos van a venir a intentar ganarnos. Nos ven como un buen equipo y van a dar lo mejor de sí mismos. Y no tienen que estar preparados porque van a salir con mucha energía. Lo sabemos y tenemos que estar concentrados".

Era cuestionado Kalinoski por Jean Montero, el dominicano que estuviera en el radar del Unicaja el pasado verano y que ahora es referente en el Andorra. "Es muy buen jugador, con una muy buena anotación. Va a ser difícil mantenerle bajo control. Pero creo que tenemos un montón de chicos que pueden manejarlo defensivamente y, defendiéndole con diferentes jugadores, vamos a intentar hacerlo bien", respondía el tirador de Cincinnati, que asegura que no se le da muchas vueltas en el vestuario al hecho de que se lleven tantas victorias seguidas: "Honestamente, no creo que hayamos hablado mucho al respecto. El vestuario es el mismo que ha sido casi toda la temporada. Nos encontramos bien, estamos jugando bien, y vamos partido a partido. No estamos hablando de nuestra gran racha de victorias ni nada por el estilo. Creo que es algo muy difícil de conseguir en la ACB. Pero, como he dicho, sólo tenemos que ir afrontándolo. Un partido a partido y seguir intentando ampliarlo".