Boni Ndong: "Echo de menos Málaga... A los del Team USA los mandé al Asador Iñaki"

Boni Ndong, uno de los mejores pívots que pasó por Málaga, es ahora entrenador encargado del desarrollo de jugadores de Denver Nuggets en la NBA. Y en este Mundial de baloncesto es ayudante del catalán Jordi Fernández (compañero suyo en la franquicia de Colorado), ahora seleccionador de Canadá. Antes del decisivo partido contra España, Ndong concedió una muy interesante entrevista a As en la que recordaba pasajes de su carrera en Málaga.

El senegalés se quedó a vivir en Málaga después de retirarse, formó parte del cuerpo técnico de Luis Casimiro, trabajó también en Málaga en el desarrollo de los jugadores y se decidió a cruzar el charco, algo para lo que le ayudaron Ángel Sánchez-Cañete y Sergio Scariolo, según confiesa en la charla. "Llevo tres años sin ir a Málaga… Lo echo mucho de menos. Mi país es Senegal, pero España es mi país favorito después del mío. Siempre digo que España es el mejor país del mundo. Por la gente, por la calidad de vida. La gente es sencilla, disfruta de la vida y los años que pasé allí, hasta 11, me han dejado recuerdos excepcionales. Iré a vivir a España algún día, por supuesto. Por eso me quedé con mi casa. Disfruté mucho", reconocía Ndong.

Explicó Ndong cómo fue su fichaje por el Unicaja en 2007, justo después de la Final Four de Atenas, después de que Dani Santiago quedara incapacitado por su problema en la vista. Llegó para jugar un play off contra el Baskonia y convenció. "Después de jugar en Francia y en los Clippers, me fui a Rusia a jugar en San Petesburgo. Yo no había jugado mucho en la NBA y llegué con hambre. Allí hice una temporada espectacular y Messina le habló sobre mí a Scariolo. Entonces, se lesionó Santiago en Málaga. Dio la casualidad de que entonces estábamos jugando la primera ronda del playoff contra el CSKA, que nos ganó 3-0. Y cuando acaba el partido me dice Messina: “¡Mucha suerte en Málaga!”. Y yo me quedé diciendo: “¿De qué está hablando este tipo?”. Entonces entré al vestuario y cuando cogí el teléfono, tenía un mensaje de mi agente: “Mañana tienes que viajar a Málaga”. Me contrataron para los playoff y luego Sergio me contrató dos años más", relataba el africano, que después marcharía al Barcelona, con el que ganó la Euroliga.

Enamorado de Málaga, contaba una curiosa anécdota reciente con los miembros del equipo de Estados Unidos que jugaron en el Torneo Centenario en el Carpena. "¡Me gusta comer! En Málaga, le diría que al asador Iñaki, que me encanta. Gente del Team USA me preguntó ahora cuando fueron al Torneo del Centenario y les mandé allí...", decía divertido Ndong, un tipo que dejó una huella muy positiva en Málaga.