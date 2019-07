Habrá cambios en el cuerpo técnico de Luis Casimiro la próxima temporada. Boni Ndong se marcha, tiene una buena oportunidad para seguir creciendo laboralmente y ha decidido dejar Málaga. Su vacante como ayudante de Luis Casimiro la ocupará Germán Gabriel, que, junto a Ángel Sánchez-Cañete y Paco Aurioles, conformarán el grupo de trabajo en pista del entrenador manchego. La Opinión de Málaga informó días atrás de esta posibilidad, que ya es real.

Germán Gabriel fue jugador de Luis Casimiro en el Estudiantes y hay buena sintonía entre ellos. En el Unicaja hay satisfacción con el trabajo realizado por Ndong, que ha potenciado a los pivots y que gozaba del respeto de los jugadores. Llega otro ex jugador que fue un gran pívot para relevarle.

El movimiento deja vacante el puesto de director técnico en la cantera, que ocupó la pasada temporada Germán Gabriel, que también dirigió al equipo junior. Se busca alguien que conozca bien el funcionamiento de Los Guindos. Es algo que se resolverá en pocos días.

Dos de las opciones que están encima de la mesa son Jesús Lázaro y Antonio Herrera. El primero, ex jugador cajista en varias etapas (campeón de Copa y de Liga con el club en 2005 y 2006), ha entrenado esta temporada en Liga EBA en Córdoba, su ciudad natal, y también forma parte de la estructura de la FEB. De hecho, dirige la selección sub 17 que en unos días realizará una concentración con la sub 16 en Torrejón de Ardoz. También ha sido ayudante de Sergio Scariolo en la absoluta en las ventanas.

Mientras, Antonio Herrera fue ayudante de Joan Plaza en los cinco años en los que el entrenador catalán estuvo al frente del primer equipo cajista. La pasada temporada estuvo en las quinielas para dirigir al Betis, pero finalmente fue escogido Curro Segura. Y marchó a Vitoria para dirigir en LEB al Araberri, del que fue destituido a finales de enero.