Un jugador muy querido por la afición del Unicaja, Nemanja Nedovic, está en el epicentro de la crisis del coronavirus. Cumple su segunda temporada en el Armani Milano y, tras varias lesiones, vuelve a contar con minutos para Ettore Messina. Allí en Lombardía, donde el virus ha atacado con virulencia, aguarda como todos noticias.

"Espero que la gente entienda finalmente cómo de seria es la situación", decía el jugador serbio en su cuenta de Twitter después de las últimas noticias, en las que el Gobierno italiano ha declarado que se paran las competiciones nacionales hasta el 3 de abril, como pronto, y que se extienden las medidas de restricción de movimientos a todo el país.

El Armani Milano debería jugar este jueves en jornada de Euroliga ante el Olympiacos, que pidió hacerlo en otro país, o en su defecto en Roma o Génova antes de que se supieran las últimas medidas del Gobierno italiano. Ya jugó su equipo a puerta cerrada la semana pasada ante el Real Madrid y en casa ante el Valencia.

Well I hope some people will finally understand how serious the situation is 👀