Nedovic: "En Málaga demostré que si estoy sano puedo lograr cualquier cosa"

Nemanja Nedovic, uno de los mejores jugadores que pasó por el Unicaja en los últimos tiempos y miembro del equipo que ganó el último título, la Eurocup de 2017, emprende una nueva etapa tras dos años en Milán que no le fueron demasiado bien. Fichó por el Panathinaikos y allí quiere relanzar su carrera el genial jugador serbio, que no ha alcanzado el nivel de rendimiento que tuvo en Málaga.

“Si estoy sano, puedo lograr cualquier cosa. Puedo competir al máximo nivel y lo he demostrado, especialmente con Málaga e incluso en el comienzo en Milán”, decía el de Belgrado en su presentación con el gigante ateniense, con objetivos más modestos en los últimos años con la reducción de presupuesto, pero siempre muy competitivo.

"Me siento muy bien. Estoy emocionado de estar aquí. Nuestro equipo está repleto de calidad y lo más importante es que todos estamos motivados para tener éxito. Queremos demostrar que el Panathinaikos pertenece al más alto nivel de la Euroliga. Buscaba sentirme cómodo y ayudar tanto como fuera posible. Me siento importante aquí. El entrenador [Giorgos Vovoras, nuevo en el cargo] me habló y me explicó que mi rol será clave para el equipo. El Panathinaikos será diferente este año porque no giraremos en torno a un solo jugador como años anteriores”, explicaba Nedovic, en referencia a la salida de Calathes: “Tenemos muchas armas, especialmente en la ofensiva. Tenemos excelentes bases para crear. Todos tenemos que dar un paso adelante para cumplir nuestras ambiciones".

Recién casado con Mina, con la que ya vivía en Málaga, Nedovic afronta a sus 29 años una temporada clave para recuperar estatus a nivel europeo y esa jerarquía que sus condiciones naturales le debería dar y sólo en Málaga mostró con continuidad.