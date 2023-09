Nihad Djedovic y el reconocimiento de Sito Alonso

Estuvo soberbio Nihad Djedovic partiendo de ese trabajo que siempre suma, luciendo en momentos de nervios ante UCAM Murcia y donde el anfitrión de esta Supercopa ponía contra las cuerdas en una segunda mitad donde hubo micropartidos. Su aparición en instantes puntuales fue reconocida por Sito Alonso, según el técnico de los universitarios, uno de esos factores que permitieron al Unicaja despegar, sorpresa porque es un jugador que luce a su manera. "Tenemos que estar triste no conseguir el pase a la final. Es un premio muy atractivo, pero creo que hay muchas cosas positivas de este partido. Hemos tenido menos fe de lo que teníamos que tener, seguramente del desconocimiento; tenemos más potencial y calidad individual. que no se puede ver si no hay orden colectivo. Djedovic ha estado impresionante, con tiros de tres clave; luego nosotros algunos tiros que no nos dejaron entrar. Alguna situación de Radovic o debajo del aro. La clave han sido los robos de balón en el tercer cuarto. El porcentaje que han tenido en tiro tras robos ha sido clave. Con todas estas cosas, hemos tenido un último triple para empatar el partido. Eso es lo que mas contento me deja. Nunca había visto este espectáculo en Murcia; si pudiésemos mantenerlo, tendremos un gran año", analizaba Sito Alonso.

"Ellos tienen un conocimiento grande de la plantilla, entre ellos. Bajas en los pívots. Nos han castigado en situaciones de lectura de juego. Nada tiene que ver este UCAM en espíritu. Hemos tenido tiros libres después, pero creo que ellos merecían más jugar la final, nosotros la peleamos. Pero creo que tendremos que trabajar para ser más peligroso. Hay que darle mucho valor a lo que hemos hecho. Se ha ido el partido en varias situaciones de Sant-Roos, ahí estuvimos más blandos. La afición ha hecho mucho hoy, cuando había cualquier posibilidad. Hay que tener ese poso, de haber celebrado la Supercopa aquí, eso se va a quedar de esta edición", agradecía.

Djedovic: "Agradezco mucho las palabras de Sito"

Djedovic atendía a los medios de comunicación con el cartel de MVP. "Un partido complicado, para nosotros y para ellos. Hemos sufrido en algunas cosas. No ha sido el partido perfecto, pero suficiente para ganar. Encontramos el camino para ganar el partido. Necesitamos algunas semanas para meter algunos jugadores, necesitaremos algunas semanas, pero vamos en buen camino. Intento siempre ayudar al equipo en el momento que me necesita, estuve en algunos momentos para anotar. Mañana puede ser otro jugador. No he hecho nada espectacular que haga otro día. Tenemos un equipo muy largo, cada uno cambia el partido. Agradezco mucho sus palabras. Hemos dejado a Murcia que volviera al partido. Ha habido situaciones cómicas. Hemos ganado y sabemos qué tenemos que mejorar. Jugar una final de 40 minutos para intentar ganar el título