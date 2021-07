Nizhny Novgorod, Dijon y Lavrio, rivales del Unicaja en la Basketball Champions League

La toma de conciencia de la nueva realidad del Unicaja subió una dosis con la celebración del sorteo de la Basketball Champions League en la Patrick Baumann House of Basketball en Mies (Suiza). El universo Euroliga es historia en clave malagueña, aún con una explicación pública pendiente de los motivos por los que se realiza el cambio y se desistió de intentar competir con los mejores equipos de Europa. Pero hay que acostumbrarse a la BCL, que no es una competición menor que haya que despreciar. Hay buenos equipos y buen baloncesto. No se llega al nivel de los equipos top de Eurocup, pero no será ningún paseo. Es una competición de pocos partidos, sin mucho margen para el error.

El Unicaja, que es visto por la FIBA como un equipo para dar realce a la competición, tendrá que justificar su presencia en la competición con buenos resultados, sólo así se entiende el paso. Y para jugarla y rentabilizarla económicamente tendrá que hacerlo bien en la Liga Endesa también. 52 equipos intervienen en la competición. 24 pelean por cuatro plazas para unirse a los 28 que ya están clasificados para la fase de grupos, como el Unicaja. Primero se sorteó la fase previa con la conducción del CEO de la Champions, Patrick Comninos. Se celebrarán cuatro burbujas del 13 al 17 de septiembre con seis equipos por una plaza en cada una. Y después se procedió a los emparejamientos de los ocho grupos de cuatros equipos.

El Unicaja estaba enmarcado en el bombo 3 junto a BAXI Manresa, Darussafaka Tekfen, Galatatasay, MHP Riesen Ludswisburg, Rytas Vilnius, Tofas Bursa y VEF Riga, equipos a los que no se podía medir, así como a los otros españoles en liza, San Pablo Burgos, campeón de las dos últimas ediciones, e Iberostar Tenerife, campeón de la primera. El sorteo comenzó por el bombo 4, siguió con el 1, 2 y 3, el del Unicaja.

El equipo que dirige Fotis Katsikaris quedó encuadrado en el Grupo C con Nizhny Novgorod ruso, Dijon francés y Lavrio griego. Un grupo de cierto nivel, con el subcampeón de Francia y el subcampeón de Grecia más un equipo al que se enfrentó el Unicaja en Euroliga y que esta temporada que terminó organizó la Final Eight de la propia Basketball Champions League.

Es aventurado opinar de los equipos sin las plantillas al completo, algunas sin formar, pero es un grupo, dentro del nivel de la competición, no sencillo. El Nizhny fue eliminado de la VTB esta campaña pasada por el CSKA (3-1) en cuartos de final, acabando quinto en la competición. Fue eliminado en cuartos también en la BCL por el Casademont Zaragoza de Luis Casimiro. Zoran Lukic, su entrenador, fue nombrado el mejor de la BCL y acaba de renovar por dos temporadas. Kasey Shepherd ha sido su líder, entró en el quinteto ideal de la competición y fue MVP de los play off, un base norteamericano que estaba en las agendas de equipos de Euroliga ya. También estuvo Vorontsevich, clásico del CSKA y la selección rusa, dentro de un núcleo de jugadores locales. Eso sí, es un viaje bastante lejano.

El Dijon, mientras, llegó a la final de la Jeep Elite francesa tras eliminar al Mónaco, campeón de la Eurocup, y ahí cayó contra el Asvel Villeurbanne. En la BCL fue eliminado en la primera fase de la competición, pero en la competición doméstica ha sido líder durante un gran tramo de la competición. Laurent Legname ha sido el entrenador de un equipo que ha sido la sorpresa de la temporada en Francia. El base David Holston (14.7 y 6.7 asistencias) ha sido el líder del equipo, con un partido de 46 ante el Le Mans en el tramo final de la Liga que llamó la atención.

El Lavrio griego, mientras, jugó semifinales de Copa en Grecia y llegó a la final tras eliminar al Promitheas Patras para caer ante el Panathinaikos, al que logró arrancarle una victoria (3-1). Es un equipo que ha potenciado jugadores. Otro exterior, Tyson Carter, joven americano de 22 años, ha llamado la atención. Christos Serelis es el entrenador del equipo desde 2004 y ha guiado el ascenso desde las categorías más bajas del baloncesto griego hasta arriba. Lavrio está situada en la costa de Ática, no muy lejos de Atenas.

El sistema de competición contempla que los equipos en primer lugar de cada grupo se clasificarán directamente para la fase de octavos de final, el Top 16. Los equipos en segundo y tercer lugar se enfrentarán en un Play In para clasificar a los octavos de final.

La fase de Play In estará compuesta por 16 clubes; los equipos en segundo y tercer lugar de los ocho grupos de la temporada regular. Los equipos jugarán una serie al mejor de tres durante el mes de enero, con la ventaja de jugar en casa para los equipos que acabaron en segundo lugar. Los equipos se cruzarán de la siguiente manera (A2 vs B3, B2 vs A3, C2 vs D3, D2 vs C3, E2 vs F3, F2 vs E3, G2 vs H3, H2 vs G3), en ocho duelos al mejor de dos partidos. La ventaja de cancha es para los equipos que acabaron en segundo lugar.

Los ocho ganadores del Play In se unirán a los ocho ganadores del grupo de la temporada regular, ya clasificados, en los octavos de final. La fase de octavos de final estará compuesta por 16 clubes, los ocho primeros clasificados procedentes de la temporada regular y los ocho ganadores de la fase Play In. Se dividirán en cuatro grupos de cuatro clubes cada uno y jugarán en un sistema de todos contra todos, en casa y fuera, desde finales de enero hasta marzo.

Los dos primeros equipos de cada grupo se clasificarán para los cuartos de final. La fase de cuartos de final estará compuesta por ocho clubes, los dos primeros equipos de cada grupo de octavos de final. Los equipos jugarán una serie al mejor de tres partidos durante el mes de abril, con la ventaja de jugar en casa para los primeros clasificados. Los cuatro ganadores se clasificarán para la Final Four. Los cuatro equipos clasificados jugarán durante un fin de semana de mayo, con las semifinales el viernes y las finales el domingo.

La temporada regular está programada para comenzar el 5 y 6 de octubre. Los partidos tienen lugar los martes y miércoles, aunque es posible que algunos partidos se jueguen los lunes. Las grupos se irán desarrollando fundamentalmente con encuentros cada dos semanas, salvo en la primera, en la que habrá 16 partidos y jugarán todos, igual que en la última (21-22 de diciembre). Habrá competición en todas las semanas después, en turnos de cuatro grupos cada una, entre medias. Hay parones de dos semanas en noviembre y febrero por las ventanas de partidos de selecciones para el Mundial de 2023, donde el Unicaja previsiblemente tendrá muchos jugadores.