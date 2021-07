Noelia Losada critica la decisión del Unicaja con la presidencia del club

Aún no se ha nombrado presidente del Unicaja a Antonio Jesús López Nieto, se espera que sea en un Consejo de Administración a celebrar este miércoles cuando se oficialice una decisión tomada desde hace tiempo, pero ya hay algunas reacciones. La más contundente, la de Noelia Losada, concejala de Cultura y Deporte del Ayuntamiento.

"Creo que el Unicaja se merece un presidente ligado al baloncesto y carente de sesgo político. Tradicionalmente así ha sido y además siempre ha cobrado del banco. No tiene sentido que se nos pida un esfuerzo en el patrocinio a las instituciones y se genere un nuevo sueldo", era el duro mensaje de la edil de Ciudadanos sobre la decisión que se toma desde las más altas esferas y que tendrá recorrido en los próximos días. Con sus palabras, Noelia Losada recalca no le gusta la vinculación de Antonio Jesús López Nieto con el Partido Popular, aunque ambos partidos colaboren en Ayuntamiento y Junta de Andalucía.

Losada es conocedora de la realidad del Unicaja (es pareja del ex jugador y ex jugador deportivo del club Carlos Jiménez) y días atrás solicitaba una aportación de 100.000 euros extra para el club. Ahora, dio este paso públicamente para criticar una decisión ya tomada aunque no hecha pública.