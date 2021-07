López Nieto será nombrado presidente del Unicaja la próxima semana

El Unicaja culminará la próxima semana los cambios institucionales que se vienen produciendo en los últimos meses. El próximo miércoles 28 se celebrará un Consejo de administración que nombrará a Antonio Jesús López Nieto, según informó Radio Marca Málaga, como nuevo presidente del club de Los Guindos, donde sustituirá a Sergio Corral, que fue designado hace unos meses como interino tras la salida de Eduardo García. Se ha dejado ver en un par de actos, en la fotografía de cantera de la temporada y en una Asamblea de la ACB en el CSD en Madrid. El ex árbitro, hasta ahora en funciones de asesoramiento en ese campo en LaLiga y también como representante de la Junta de Andalucía en el Patronato de la Fundación Unicaja, es el hombre de confianza de Braulio Medel para el puesto.

Un movimiento que viene gestándose desde hace meses, aunque no pudo darse antes por incompatibilidad de cargos de López Nieto, que también ejerció en la Diputación de Málaga. Él ya habló de la nueva situación cuando fue designado como miembro del Consejo de administración, en un momento donde hubo varias entradas y salidas. "Traslado que no hay por qué alarmarse, las medidas y decisiones que se están tomando son las idóneas. Con pausa y con cerebro. Saldremos fuertes de esta situación y saldrá un club sólido para el futuro, dentro de lo que es el marco del baloncesto español actual", explicaba el malagueño, informado del cambio de la Eurocup a la Basketball Champions League: "Lo que sí creo, que a veces el tema que conozco que es el de la Euroliga, creo que hay mas literatura que realidad. Ahí están los números, y la mayoría de los equipos que participan en la Euroliga son financiados por equipos de fútbol o con financiaciones bastante opacas, no por gente que genera el dinero en el deporte".

Su llegada también traerá ese mismo día el nombramiento de Juanma Rodríguez como nuevo director deportivo. Ocupará el lugar que hasta ahora correspondió a Manolo Rubia, que se jubila este 1 de julio. Ambos ya trabajaron juntos en la Diputación y volverán a hacerlo en el Unicaja. La sintonía es máxima. El malagueño ha estado tres años en el Coosur Real Betis, con el que ha hecho un muy buen trabajo de ascenso y consolidación en la ACB. Ahora volverá al conjunto cajista, donde estuvo cerca de dos décadas. Un reto mayúsculo para un club con muchos cambios en lo institucional y deportivo en los últimos meses. La labor de Rodríguez será rematar la plantilla que tendrá a sus órdenes Fotis Katsikaris.