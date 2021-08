Norris Cole: "Juego para ganar, hago lo que haga falta para ganar"

Norris Cole (Ohio, 1988) afronta un nuevo capítulo en su extensa y viajante carrera. Lugarteniente de LeBron James en un equipo histórico que ganó dos anillos en Miami, cabeza de ratón en Europa, donde ha jugado en Euroliga, Eurocup y BCL. La falta de visto bueno de los servicios médicos a que Marco Spissu vistiera de verde propició que el Unicaja saliera al mercado y encontrara a un jugador que, llevado correctamente, puede ser diferencial. Con el 30 a la espalda, el número que llevaba desde el instituto en Ohio y con el que ya empezó a ganar, ha levantado títulos casi en cada equipo que ha estado. "Championship level", "nivel de campeonato", es lo que dice que aspira a alcanzar. Se le pudo escuchar por primera vez en la presentación efectuada en la sala de prensa del Carpena.

"Gracias por la oportunidad a esta organización, estoy con muchas ganas. Sorprendido por la hospitalidad que he tenido. Ya miro adelante con la idea de dar mi talento para que el equipo pueda ganar. Trabajaré duro para conseguir cumplir mi rol y alcanzar los retos. Y mirando siempre a ese nivel de campeones", aseguraba el exterior estadounidense.

"Vengo a un bonito país, en el que mi familia estará cómoda, en un reto importante. Sé que vengo a un gran país y una gran ciudad. El proyecto, por las conversaciones que tuve con el director deportivo y el entrenador me sedujo bastante, hay retos importantes por delante, eso me motivó a venir aquí. Y estoy aquí para eso", decía mirando a una de las fotos de la sala de prensa del Carpena, en el que el equipo malagueño celebra el título de Copa de Zaragoza en 2005.

"Entrené el primer día, pero fue eso, el primer día. Fue bonito entrenar después de un largo viaje, ahora tengo que entrenar y descansar. Conocí a todos y ahora hay mucho trabajo que hacer", decía Cole, que tuvo un viaje complicado, de más de 24 horas porque perdió enlaces y maletas. Se hospeda en un hotel de momento hasta que encuentre vivienda.

"Soy un jugador que juega para ganar. He estado en diferentes roles, con diferentes responsabilidades, en cada equipo en el que estuve. En diferentes partidos en un mismo equipo he hecho cosas distintas. Puedo anotar, asistir, puedo ayudar en otras facetas... Y compartir toda la experiencia que tengo de competir duro, a nivel de campeonatos. Todavía no he jugado en ACB, pero sí contra muchos equipos de la ACB en las diferentes competiciones, puedo decir que es la más competitiva del mundo tras la NBA", analizaba Cole, que tuvo una primera conversación larga con Katsikaris cuando se consumó su fichaje pero que ahora tiene pendiente aspectos más concretos conforme avance el trabajo que tratar.

"Estoy en la forma de agosto. Siempre estoy listo para competir, estoy en un decente forma, tenemos que prepararnos no sólo de forma individual. Pronto estaremos en forma de temporada, individual y de equipo", respondía Cole cuando se le cuestionaba por si estará listo para el domingo ante Betis, al tiempo que señalaba sus cualidades más importantes cuando se le solicitaba que se definiera: "Puedo defender, claro, también, soy un jugador de dos lados de la pista. En cada equipo que he estado he hecho lo necesario para que el equipo gane. Lo he hecho y he ganado mucho".

"No compararía, aprecio las diferencias, los equipos so diferentes, pero todos los equipos que juegan competición europeas son equipos de élite, no hay una liga fácil. No depende de las camisetas, hay muy buenos equipos. Yo creo que están los mejores equipos de Euroliga, los de élite, después de ahí no hay mucha diferencias con Eurocup y BCL, que es bastante exigente", explicaba Cole desde la óptica de haber jugado en los últimos cinco años en las tres competiciones continentales.

Acerca de cómo encuentra la motivación un doble campeón de la NBA para jugar en Europa, Cole decía que "nunca es fácil salir de tu país, pero yo tengo la mentalidad adecuada, es más fácil así. Donde he estado he intentado aprender la cultura, estar fuera de casa y lejos de la familia también es aprender, tenemos amigos y aficionados por muchos sitios. Para mí, que soy de Dayton, una pequeña ciudad de Ohio, tener la opción de conocer el mundo es fascinante. Adaptarse, integrarse, aprender la cultura de cada sitio... Intento conectar con todos para hacer más fácil esa adaptación. Es un reto para mí jugar en diferentes tipos de baloncesto. Es el principal reto para mí competir y ganar con diferentes reglas, diferentes campeonatos. Mi motivación es jugar mientras pueda, ayudar a mi familia y ganar todos los campeonatos posibles".

"Ha sido terrible jugar sin aficionados, siento mucho al aficionado, me da mucha adrenalina", cerraba Cole sobre la ausencia de público durante la pandemia, algo que celebra que se haya acabado: "Nos dan apoyo dentro de la pista, que sepan que el equipo va a trabajar para conseguir todos los objetivos. Estoy esperando encontrarme con los aficionados".