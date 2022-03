Norris Cole: "No necesito decir lo que pasó en Málaga"

Norris Cole ya es historia del Unicaja desde hace unos días. Dos meses entrenando en solitario antes de que ambas partes llegaran a un acuerdo para rescindir el contrato que les unía. Firmó por el JL Bourg para volver a la Jeep Élite el estadounidense, que afronta una nueva etapa en su carrera. "Espero poder aportar mi experiencia y algunas de mis cualidades para ayudar a este equipo. Me trajeron aquí para eso", aseguraba en una entrevista con BeBasket: "Fue una buena oportunidad. Hubo una lesión en la plantilla, lo que le dio al club la posibilidad de contratar a alguien. Regresar a Francia fue una oportunidad para mí".

El ex cajista fue preguntado por su compleja salida del equipo malagueño, donde estuvo apartado en las últimas semanas. Lanzó algún dardo el estadounidense, aunque no se pronunció mucho. "No quiero hablar de eso, no necesito decir lo que pasó allí. Estoy feliz de estar en Bourg ahora, eso es todo lo que importa", afirmaba el jugador, contento con su decisión: "Siempre queremos encontrarnos en una situación así, en un club organizado, que sabe lo que hace, y que sabe apreciar el talento cuando lo ve. Hasta ahora, todos han sido muy amables conmigo. Y muy profesional. Lo cual es muy bueno teniendo en cuenta de donde vengo…".

Cole está de vuelta en Francia, seguramente el sitio donde mostró su mejor nivel fuera de Estados Unidos. "Tuve dos grandes experiencias en Francia, con Mónaco y luego con ASVEL. Aprecio a los seguidores aquí y también estoy agradecido por el cariño que me han mostrado en Francia. Siempre sentí mucho amor hacia mí. Entonces, cuando se acercaron a mí para que volviera aquí, lo tomé", finalizaba el base: "En cuanto a cualidades atléticas, velocidad de juego, es el campeonato cuyo estilo se asemeja más al de la NBA".