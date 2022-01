Norris Cole, bajo sospecha

Norris Cole es, en Liga Endesa, el máximo anotador del Unicaja (13.4 puntos), el máximo asistente (4.2) y el tercer más valorado (10.7). Sus porcentajes de tiro, unos respetables 78% en libres, 54% en tiros de dos y 38% en triples. Es, numéricamente, el mejor jugador del equipo, aunque pierde 2.6 balones y en BCL baja su aportación. Y, sin embargo, está bajo sospecha. En un deporte sumamente analítico y en el que los datos se consumen masivamente, las cifras no lo son todo. Y Cole no está cumpliendo expectativas. Contratado a la carrera a mediados de agosto tras el revés de Spissu, hace números, pero no equipo. Su partido ante el Cluj ha colmado la paciencia. En un día en el que no estaba Alberto Díaz y en el que se necesitaba un paso adelante, dimitió. Fue borrado por el cubano Karel Guzmán y ya no se le vio.

Aunque va un poco a su bola y a veces transmite indolencia en la pista, se asegura desde el club que es un buen profesional y que entrena a un nivel más que correcto. Pero ese partido ante el Cluj le ha dejado muy tocado, dentro de una espiral colectiva negativa y una particular en la que no se le ha visto progresar. La química entre los exteriores, cómo mezclan, es un verdadero problema, no se han encontrado fórmulas que optimicen las versiones, partiendo de que hay cromos repetidos, jugadores de características parecidas y unas carencias que ya se atisbaban durante la temporada pasada y que no fueron corregidas en un verano muy agitado institucionalmente en el que parecía que los planes los hacía el enemigo. En Bilbao, el partido del bicampeón de la NBA será escrutado de nuevo. La búsqueda de un exterior más está relacionada con él.