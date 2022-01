El Unicaja ultima la llegada de Dejan Kravic y apunta a un base

Dejan Kravic se perfila como el nuevo pívot del Unicaja. El interior serbio, nacido en Serbia y de pasaporte canadiense, está en la puerta de salida del Hereda San Pablo Burgos, donde con la llegada de Landry Nnoko y la recuperación de Julian Gamble no tiene hueco tras las primeras semanas de Paco Olmos. Las urgencias se han disparado con los resultados, la lesión de Micheal Eric y también el fiasco con Devin Williams.

Kravic, de 31 años y 2.13 metros, estudió en Estados Unidos y tras jugar en Grecia, Bélgica, Holanda e Italia recaló en la ACB, en Santiago y Burgos, donde formó parte del equipo que ganó dos veces la Basketball Champions League. Antes también la había ganado con la Virtus Bologna. Su protagonismo había bajado este año y el Unicaja, que había estudiado su fichaje en verano, negocia su llegada, que puede ser inminente, hasta para jugar en Bilbao si todo cuadra. Primero tiene que desvincularse en su club actual y luego cerrar el acuerdo con los malagueños, que está cercano.

En una temporada complicada en el conjunto castellano, donde han pasado varios entrenadores y ha habido entrada y salida de jugadores con la campaña en marcha, Kravic no tiene malos números. 8.7 puntos, 5.9 rebotes y 1.1 asistencias para 10.4 de valoración en 21 minutos en la ACB. 7.4 puntos, 5.1 capturas y 1.6 pases de canasta para 11.3 de valoración en 19 minutos en la BCL. Ha perdido trascendencia, pero su aportación numérica es destacable. No obstante, fue el descartado por Olmos y ahora busca una nueva oportunidad. Lo positivo, en esta coyuntura, es que trae ritmo competitivo y conoce bien la ACB, por lo que la daptación será sencilla y rápida. Después de todo lo ocurrido, es un asunto primordial.

El serbio podrá jugar en la BCL ya que sólo habrá cambiado, si llega finalmente a Málaga, una vez de club dentro de la competición. Y también hay que destacar que no ha jugado el Round of 16, para el que el Burgos no se clasificó. Durante esa fase se podrán inscribir a dos jugadores, por lo que no hay problema en ese sentido. El pívot, que es primo del ex cajista Kosta Perovic, tenía un acuerdo con el Unicaja el pasado verano y estaba todo pactado para su llegada. Se paró a última hora en Los Guindos, aún con Manolo Rubia al mando, y luego terminaría llegando Micheal Eric, ya con Juanma Rodríguez como director deportivo. Casualmente, ahora lo sustituirá para acompañar a Yannick Nzosa y Rubén Guerrero.

La idea es que no sea el único movimiento. También se negocia la llegada de un base que reactive al equipo. Implicaría salidas o descarte de jugadores. Con Kravic sigue quedando una ficha de extracomunitario libre que se pretende aplicar en ese base. Es una carencia que ya se conocía y que se quiere erradicar para cambiar el rumbo preocupante del equipo.