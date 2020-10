1x1 | Faltaron varias piezas a buen nivel

Faltaron varios jugadores determinantes para la mejor versión del Unicaja ante el Iberostar Tenerife. Alberto Díaz volvió a estar brillante, aunque en la segunda mitad Marcelinho le hizo daño. El Iberostar está mejor ensamblado y tiene mejores mecanismos.

Deon Thompson (**)

Bien ofensivamente el americano, en su mejor nivel, produciendo cerca de aro y también con tiros lejanos para abrir el campo. Acabaría con 18 puntos, cinco asistencias y cinco rebotes (26 de valoración), grandes cifras, aunque defensivamente sufrió con sus pares. En cualquier caso, se celebra su aportación. Parecía fuera.

Darío Brizuela (*)

No fue un óptimo partido del vasco, que había sido una de los asideros a los que se había agarrado el Unicaja para mejorar. Anotó ocho puntos y repartió cuatro asistencias, pero su impacto fue menor.

Alberto Díaz (**)

Sigue a alto nivel. Jugó de tú a tú con uno de los todavía mejores bases de la competición. Sumó 19 puntos y cuatro asistencias el malagueño, que en la segunda parte sufrió para frenar a Huertas.

Francis Alonso (*)

No tuvo mucha presencia el malagueño. Cinco puntos al acabar el primer tiempo y no volvió a meter. Perdió tres balones. Da mejor nivel defensivo del que se imaginaba.

Waczynski (-)

El polaco tuvo un partido clásico, ni fu ni fa. Cinco puntos y sin mucha presencia.

Abromaitis (*)

Buen primer tiempo, se perdió en la segunda mitad más ante su ex equipo. Nueve puntos y cuatro asistencias.

Rubén Guerrero (*)

Se fajó con Shermadini el marbellí, que se fue imponiendo poco a poco sobre él. Acabó con problemas de faltas.

Yannick Nzosa (*)

Muy bien otra vez en su primera aparición, que coincidió con los mejores minutos del equipo. En la segunda mitad los árbitros no le respetaron, le pitaron dos faltas seguidas en ataque cuando había permisividad en los bloqueos.

Gerun (s. c.)

Una rotación al final del segundo cuarto para dar aire a Guerrero y Nzosa.

Bouteille (-)

No está bien el alero francés, que comenzó entonado en el primer cuarto y ya no volvió a meter hasta que maquilló en el minuto final. Debe ser diferencial y no lo es.