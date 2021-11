Nzosa: Mayoría de edad y nuevo contrato

Yannick Nzosa cumplirá el próximo lunes 15 de noviembre 18 años y firmará su contrato profesional con el Unicaja. Sus agentes tienen previsto venir en los próximos días para rubricar el acuerdo ya pactado desde hace tiempo, pero con una espera necesaria para el trámite de la edad para que el vínculo sea reconocido legalmente. El pívot congoleño cumple su tercera temporada en Málaga ahora mismo. Llegó con 15 años en el verano de 2019, con un conflicto legal con el Stella Azzurra y una decisión de la FIBA que se unió a la pandemia.

No está siendo la temporada esperada para el jugador africano, que deslumbró con fogonazos no vistos a su edad y registros llamativos. Desde el club se estima que es un chaval estupendo y que no hay atisbos de pérdida de humildad o que se lo haya creído, pero que la responsabilidad y el deseo de hacerlo bien le está superando cuando sale a la pista al ver que el resultado no es el mismo. Lo que era frescura, descaro y desinhibición cuando pisaba el parqué ahora son nervios, dudas y deseo de cumplir el plan sin la espontaneidad que le hacía diferencial, hasta para ser el mejor pívot del equipo la pasada temporada.

En Vitoria, por ejemplo, Nzosa tuvo minutos en el cuarto final por la eliminación de Eric. Dos bloqueos en los que los árbitros le señalaron falta en el tramo decisivo le sacaron del duelo. Entra también el factor de que a los rivales ya no le sorprende. En esa rotación de cincos, Eric es el titular, el tiempo que le deja una recuperación del Covid-19 que aún no es completa. Es frecuente verlo en los descansos que tiene en el banquillo con espacio para recuperar el aire que le falta. Han pasado ya varios meses, pero aún quedan secuelas. Después, Katsikaris da oportunidades a Rubén Guerrero y a Nzosa, que se alternan, con momentos en Vitoria, como cuando Ivanovic redujo el quinteto, en los que no están ninguno de los tres.

La presión de hacer una gran temporada para intentar salir en el draft de la NBA está ahí y hay que manejarla. De momento, el pívot tendrá la tranquilidad de un contrato profesional con cláusulas de salida para la NBA, más baja y adaptada al tope que pueden pagar las franquicias por un traspaso sin que cuente para su límite salarial (en torno a los 600.000 euros) y Euroliga, por encima del millón de euros. Los problemas físicos de pubis han remitido y trabaja a buen nivel. Falta desbloquear una situación de la que quiere salir y en la que, obviamente, necesita ayuda de entorno, entrenadores y compañeros. Van a ser sólo 18 años.