Oficial: Gal Mekel ficha hasta final de temporada

El Unicaja confirmó la llegada del base israelí Gal Mekel (Ramat HaSharon, Israel, 1988) hasta final de temporada. Llega para paliar la carestía de efectivos en el perímetro, agudizada con la lesión de Josh Adams en Badalona. Como sucede con Bouteille y Simonovic, no puede jugar en la Eurocup, sólo en la ACB. Viene a dar ese oxígeno necesario para no fundir al equipo y dosificar a los pocos jugadores sanos que pueden jugar en la competición europea, objetivo principal de la temporada, ahora complicado por el escenario poco favorable en temas de salud. Está siendo uno de los mejores directores de juego este año en la LEGA, donde ha promediado 12,1 puntos, 5,6 asistencias y 14,1 de valoración Grissin Bon Reggio Emilia, que está en zona media baja (9-12 de balance).

Gal Mekel viaja directamente a Barcelona, donde está el equipo por el doble duelo ante el Joventut, y allí pasará reconocimiento médico. De recibir el OK, se acelerará su inscripción. Al ser un jugador extranjero, no hay la certeza con los papeles de que pueda jugar el sábado, aunque se gestiona desde ya para hacer todo lo posible. Con la baja de Adams, es necesario pese al soplo de aire fresco que fue Pablo Sánchez. Hasta las 14:00 horas del mismo sábado hay plazo.

El Unicaja llevaba tiempo sondeando el mercado exterior porque la situación de Jaime Fernández preocupa y Alberto Díaz aún no está para echar una mano. Y, no hay que olvidarlo, en la ACB hay que meterse en el play off, ahora mismo se está fuera. Mekel tiene 32 años y una larga experiencia en Europa, tras haber culminado su formación en la NCAA, Wichita State, después de formar parte de la cantera del Maccabi. Su localidad natal está muy cerca de Tel Aviv. Con el Maccabi ha tenido una relación extraña, no se ha consolidado como jugador del equipo faro del baloncesto israelí pese a vivir allí varias etapas. Ha jugado Euroliga con ellos, Nizhny Novgorod y Estrella Roja, si bien ha sido una tónica en su carrera cambiar de equipo a mitad de temporada, como ahora sucede. También dos experiencias en la NBA. Fue el segundo jugador nacido en Israel, tras Omri Casspi, en jugar en la mejor liga del mundo. Firmó tres campañas con Dallas Mavericks, aunque sólo jugó una. Después probó con Nueva Orleans, pero sólo jugó cuatro partidos.

Mekel conoce la ACB y tiene la ventaja de que Luis Casimiro le dirigió una temporada en el Gran Canaria, campaña en la que el equipo canario llegó a cuartos de final de la Eurocup y a semifinales de la ACB tras eliminar al Valencia para convertirse en equipo de Euroliga. En ACB tuvo promedio de 17 minutos, 8.4 puntos (50% en tiros e dos, 35% en triples y 73% en libres), 3.4 asistencias y 1.3 rebotes. La pasada campaña estuvo en el Zenit de San Petersburgo, donde fue compañero de Marko Simonovic y fue dirigido por Joan Plaza. No es una figura, pero es un jugador sólido, con buenas aptitudes para la defensa. Más penetrador que tirador, parece un jugador solvente para dar una rotación de calidad ante la carestía de efectivos en el juego exterior. Viene de la mano de Misko Raznatovic, al que el Unicaja se ha encomendado en este momento de fragilidad para fichar a un triplete con Bouteille, Simonovic y el israelí.