Oficial: Mario Saint-Supéry, blindado hasta 2028

Mario Saint-Supéry ha firmado su primer contrato profesional con el Unicaja, ligado al club malagueño hasta 2028, donde a partir de esta 23/24, será jugador del primer equipo a todos los efectos. Con un peso en la plantilla que asciende, el Unicaja pretende que no sea ese jugador número trece, sino que tenga una participación activa y de calidad. Se cuestionó en el club si lo mejor para su progresión era una cesión, con un Tizona Burgos de LEB Oro que podía seducir, pero se siguió el plan inicial. Será un fijo en la BCL, competición que demanda cinco cupos, por obligación un hueco será para Saint-Supéry; es un argumento que ha tenido peso a la hora de quedarse en Málaga. Una renovación que ya estaba pactada hace semanas y que supone una apuesta fuerte del Unicaja. Cinco años en Los Guindos para que se convierta en un primer espada en los malagueños, para un jugador aún con 17 años, pero un potencial que se atisba tremendo si se mantienen los plazos y se le cuida

"Estoy muy contento y orgulloso por la confianza que depositan en mí. A darlo todo en cada entrenamiento y durante toda la temporada, cada minuto que pueda contar aprovecharlo al máximo. Que confíe el club de esa forma me deja muy halagado", explicaba el jugador en los micrófonos del club. De nuevo protagonista en verano con esa plata en el Europeo sub 18, uno de los líderes de una generación de nivel que se avecina, en una final de ese campeonato donde fue el mejor de España. En el Unicaja ha sido campeón de Andalucía en las tres categorías (Infantil, Cadete y Junior) y subcampeón de España Cadete la temporada pasada. Además, ostenta el reconocimiento a jugador más joven en debutar con el primer equipo (15 años, 11 meses y dos días). Especial, por talento sin parangón en su generación, pero un cambio de categorías inferiores al primer equipo que conllevan un proceso que no es inmediato.

Físicamente ha dado un salto de gigante en los últimos meses y también en lectura de juego. En el club se piensa que es el momento del siguiente paso. "Mario, después de su verano, el año pasado no empezó como nos hubiera gustado a nivel de ritmo, de físico. Su evolución física ha sido muy buena durante el año. En el Europeo ha demostrado muchas de las cosas que ha aprendido durante el año, jugando en una posición en la que no se encuentra muy a gusto, la de base. Pero ha estado muy sólido y Mario ha sido una de los partícipes y responsables de la temporada pasada. A partir de la Copa tuvimos muchas lesiones con jugadores exteriores. No sólo ayudó en algunos partidos, sino que lo hizo manteniendo un nivel muy alto en el trabajo día a día. Eso es una cosa que al equipo le vino muy bien y a él también. Tiene que empezar donde lo dejó el año pasado, no donde empezó el anterior, y seguir creciendo. Si es así, una vez que su madurez va adquiriendo mayor consistencia, debe ser un jugador más, independientemente de su edad", explicaba Ibon Navarro el pasado viernes. Una renovación impactante por la tendencia, cada vez más exagerada, de jugadores de su edad que se marchan a Estados Unidos, el camino más llano al estrellato y un modelo en España que no permite el desarrollo de ese talento. Saint-Supéry es de las pocas excepciones, blindado para el próximo lustro. Magnífica noticia.