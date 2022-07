Operación Will Thomas

El Unicaja trabaja en el regreso de Will Thomas a Málaga. El pívot americano, con pasaporte georgiano por lo que no ocupa plaza de extranjero, acabó contrato con el Mónaco y el club malagueño considera que, aunque tiene 36 años, puede darle al equipo un plus en aspectos fundamentales para equilibrar el equipo, desde su dureza en los dos lados del aro a su capacidad para jugar en el poste bajo y para tirar al mismo tiempo, partiendo desde el puesto de cuatro aunque también puede jugar minutos como cinco. La presencia de Osetkowski da también otras armas distintas. Quedaría en el alero la continuidad de Tim Ambromaitis.

El interés fue desvelado por el periodista lituano Donatas Urbonas. Este periódico pudo constatar que el acuerdo con el jugador existe y el interés de Thomas por venir es alto, pero hay un último escollo. El Valencia Básket tiene derecho de tanteo sobre él desde que se marchó en 2018. El asunto es que los agentes del jugador no le incluyeron en la lista de jugadores que han comunicado su intención de retornar a las competiciones ACB en 2022-23, como sí hizo por ejemplo, Kuzminskas, sobre el que el Unicaja tiene derechos. Así que el Unicaja debe tratar directamente con Valencia para que Thomas regrese a Málaga. En ese punto está la operación, que el club malagueño pretende cerrar.

Thomas ha promediado esta temporada 9.8 puntos, 3.8 rebotes y 1.3 asistencias en la Liga de Francia y 7.5 puntos, 4.2 rebotes y 1.1 asistencias en Euroliga para 10.6 de valoración (27 minutos en pista). Desde que salió de Málaga jugó tres años en Valencia dos en el Zenit y esta temporada en el Mónaco. En Málaga dejó un grato recuerdo, aunque se marchó a Valencia por tener una oferta muy alta que el club malagueño no igualó. La entidad taronja tiene la próxima temporada que cerrar algunas operaciones dentro (salieron Labeyrie o Tobey). También tiene la opción de Kalinic, que en su caso sí mostró su deseo de regresar para firmar por el Barcelona.

El Unicaja buscar perfiles diferentes en su juego interior para tener todos los registros cubiertos en una zona que se ha visto como el talón de Aquiles del equipo en los últimos tiempos. Y piensa que el de Baltimore (2.03 metros), que esta temporada ha sido pieza importante en un equipo de play off de Euroliga y que forzó el quinto duelo ante el Asvel de, justamente, Osetkowski en la final de la Liga de Francia.