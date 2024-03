Orhun Ene: "El Unicaja es el más fuerte de esta competición"

Reflexión profunda de Orhus Ene, entrenador del Tofas Bursa, tras perder ante el Unicaja. Si Ibon Navarro apuntaba a la profundidad de banquillo, el preparador turco mantenía esa perspectiva pero a la inversa, la falta de efectivos en un Tofas con el depósito vacío en los últimos minutos, estructura que se hace difícil para competir precisamente frente a este Unicaja tan extenso. "Tengo que recordar que tuvimos dos lesiones importantes hoy. Y hay que decir que el Unicaja Málaga es, quizá, el equipo más fuerte de la competición. Sabíamos que no importaba que ellos estuvieran prácticamente clasificados. Ellos se toman cada partido en serio. He estado mirando los minutos de cada jugador y ellos jugaron con doce y nosotros con diez. El máximo de minutos de un jugador suyo fue 24 y nosotros tuvimos varios con 30 minutos o más. Tenemos que hacer más cambios. ¿Por qué digo esto? Hemos perdido al final porque no teníamos energía para finalizar el partido. En el resto del partido tuvimos buenos niveles de agresividad, pero en los dos últimos minutos del partido resistimos y peleamos, pero cometimos errores porque estábamos cansados", lamentaba Orhus Ene.

Seguía en ese análisis. "Tenemos jugadores jóvenes, varios son inexpertos, pero tienen que aprender en estos tipos de partidos. Es duro jugar con sólo diez jugadores, BCL y Liga de Turquía. Desgraciadamente, los dos partidos que hemos jugado con el Unicaja, es muy difícil jugar contra ellos, los hemos jugado sin jugadores importantes. No estoy buscando excusas, no estoy ocultando los errores que hemos cometido, pero hay que analizarlo. Esta no es una competición sencilla y no puedes jugar con los mismos jugadores en esta liga y en la otra. Jugamos el domingo y también perdimos en los segundos finales ante el Efes, son dos partidos seguidos durísimos con la misma historia. Este partido fue mejor que el del Efes. Jugamos organizados, con buena defensas, pero la falta de energía y malas decisiones nos han hecho perder al final". Es un perfil que en BCL abunda, equipos con rotaciones cortas, justificadas en el corto potencial de sus ligas.

También habló Cassius Winston, que no jugó en Málaga, pero sí generó problemas en el partido de vuelta. "Ellos son un equipo realmente bueno, hemos peleado hasta el último segundo, tuvimos la oportunidad pero no la pudimos concretar", decía el habilidoso jugador del Tofas.