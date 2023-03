Osetkowski, baja por un virus intestinal

El Unicaja sufrió en las horas previas una baja importante en la figura de Dylan Osetkowski. El jugador californiano sufrió un virus intestinal que le dejó muy débil y no pudo ni siquiera vestirse. Se le puso suero y se intentó, pero no se recuperó a tiempo. En la misma situación estaba David Kravish, pero el otro pívot americano sí pudo echar un cable al equipo aunque las condiciones no fueron las mejores.

El club valorará en las próximas horas qué hace para viajar a Turquía porque no hay apenas margen. Este miércoles por la mañana ya se desplaza el equipo a Estambul en el vuelo directo a la metrópoli turca para jugar este jueves. En función de cómo pasen la noche se desplazarían los jugadores, siempre con el riesgo de que al ser un virus puedan salir con las horas más afectados.

Antes del partido se guardó un minuto de silencio en el Carpena por el terrible terremoto de Turquía y Siria que propició que el partido se suspendiera en su fecha prevista y que se disputara este martes 7 de marzo.