Pablo Pin: "El Unicaja es un rodillo cuando juega a este ritmo"

Difícil digerir la derrota para Pablo Pin en el Carpena. Demasiados momentos grises de un Covirán Granada que sacó orgullo en el tercer cuarto, pero demasiado terreno para acortar para hacer peligrar el triunfo malagueño, distancia que por momentos superó los treinta puntos. "Creo que el partido marcado en la primera parte. Nuestros primeros minutos no han sido malos, pero nuestros errores en el ataque han permitido que Unicaja pusiera ese ritmo, y si se lo dejas, es un rodillo. Ellos te corren y meten rápido, sacan una diferencia en pocos segundos, parcial de diez puntos rápido; y antes del descanso han metido tiros que nos han hecho daños. Lo hablamos en el descanso para hacer una segunda parte competitiva, dar nuestro nivel. A pensar en el siguiente partido. No somos el peor equipo del mundo, ni el mejor cuando ganamos. A recuperar jugadores, que los chicos fisicamente se encuentren bien y a competir la próxima jornada", la valoración de Pablo Pin, que daba importancia al rendimiento del Unicaja en esos dos primeros cuartos de buen baloncesto

"A pesar de haber empezado mal, hemos sido capaces de cambiar. Jugar mas agresivos. Rousselle conoce la Liga, se nota, y Joe no se ha sentado, jugando con esa energía de siempre. Si sigue así, va a seguir en pista. David (Iriarte) también nos ha dado buenos minutos", trataba de extraer Pin conclusiones constructivas. Habló además del episodio de Cristiano Felicio en el último cuarto, algún pique con jugadores cajistas y donde hubo señal de tángana, pero no fue a mayores. "El partido de Felicio a nivel numérico está bien. En la primera parte, el bloqueo directo, con una falta tan temprana, se ha asustado un poco. Ha habido algún manotazo, ha pedido técnica y al final se pitó al banquillo. Le hemos quitado porque no ha entrenado en toda la semana, básicamente para que no se lesione", detallaba.