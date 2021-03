Pablo Sánchez pide paso

Dentro de la temporada gris del Unicaja hay noticias positivas de cara al futuro. Por ejemplo, se han consolidado, partiendo desde diferente punto de partida, dos jóvenes como Francis Alonso y Yannick Nzosa. La cantera está teniendo mucho protagonismo en el equipo malagueño, siendo partícipes en la victoria en Badalona por ejemplo cinco jugadores formados en Los Guindos. Es una gran noticia que ese embudo se vuelve a abrir. El que está más cerca de asentarse en el primer nivel es Pablo Sánchez, que echó un gran cable este martes. El linarense, que llegó a Málaga en 2016, lleva ya tres cursos en la dinámica ACB. Fue el jugador más joven en debutar con el conjunto cajista y ahora con 18 años sigue hacia arriba en esa proyección interesante.

No está siendo una campaña sencilla para el internacional español, este verano debe ir al Europeo sub 18, que pasó el COVID-19 y al que le mermaron varias lesiones. Salió cedido al CB Marbella de LEB Plata, con el que esta a caballo junto con el Unicaja. Se le reclamó varias veces por la plaga de lesiones en los bases. Para Rafa Piña es pieza esencial en el perímetro y hay satisfacción en el conjunto marbellí con su aportación. Es un elemento clave en la rotación y aporta experiencia a su edad y carácter competitivo. Jugó ocho partidos en los que promedia 7.1 puntos, 2.3 rebotes y 1.6 asistencias para 7.1 de valoración en más de 22 minutos. Y en el Olímpic, pista fetiche donde hace justo un año hiciera su tope de puntos (7) como cajista, volvió a brillar.

Pablo Sánchez hizo un partido muy completo, aprovechando las bajas de Alberto Díaz y Darío Brizuela. Fotis Katsikaris le soltó las cadenas y estuvo 16 minutos en el parqué. Récord en el equipo malagueño para él. Metió seis puntos (0/1 en tiros de dos y 2/3 en tiros de tres), cogió un rebote y robó dos balones. Su impacto en pista fue positivo (+5). Más allá de los números, dejó grata impresión y contribuyó en un triunfo sólido. Jugó como uno y como dos y ofreció un nivel defensivo notable. A excepción de Alberto, no desmerece en ese lado de la pista a otros exteriores verdes. Le quitó un balón a Tomic de las manos en una defensa de dos contra uno que habla bien de su inteligencia en pista. Son detalles. Más liberado de tareas organizativas, metió dos triples liberados que deben darle confianza.

Una actuación con la que pide paso. No se confió en él cuando se fichó a Frankie Ferrari, que resultó ser una decepción. Ahora el contexto es más favorable a nivel de resultados y hay lesiones en su posición. Gal Mekel está previsto que empiece a entrenar la semana que viene con sus compañeros. No obstante, en el último partido del Top 16 de la Eurocup frente al AS Monáco en el Carpena también puede rascar minutos muy valiosos para su desarrollo. De momento, el linarense ha demostrado que está para dar refresco y ser parte de la rotación. Argumentos para reforzar la importante confianza que existe en la zona noble en él y para pensar en él de cara al futuro. En Badalona también saltó a pista Rafa Santos, otro buen proyecto de jugador que ahora recorre parte del camino que ya andó Pablo Sánchez.