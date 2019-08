Pablo Tamba y Pablo León se aseguran medalla

La cantera del Unicaja sigue luciendo por Europa. En Udine Pablo León y Pablo Tamba jugarán este sábado a las 21:00 horas la final del Europeo sub 16. Los cajistas volverán a Málaga con una medalla al cuello, toca luchar porque sea dorada. El rival saldrá del ganador del Italia-Francia.

España no tuvo muchas complicaciones en semifinales. El equipo dirigido por Daniel Miret pasó por encima de Rusia de forma contundente (53-81), a la que se impuso en los cuatro cuartos. Hubo espacio para los canteranos del Unicaja, que también pusieron su impronta en esta victoria. Cinco puntos (2/4 en tiros de dos) y seis rebotes para León. No se estrenó Tamba, que sí capturó dos rechaces y dio una asistencias en poco más de seis minutos en pista. El gran protagonista fue el ex cajista Rubén Domínguez con 19 untos, cinco rebotes y seis asistencias para 27 de valoración.

El alero y el pívot tendrán se unen a Ignacio Rosa y Ale Scariolo, los otros jugadores que regresaron con una presea a la ciudad.