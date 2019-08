Alessandro Scariolo e Ismael Tamba han sido los jugadores que la temporada pasada estuvieron en el han sido los jugadores que la temporada pasada estuvieron en el Unicaja que han subido a lo más alto del podio en este Europeo sub 18 que ha concitado atención mediática a nivel nacional. Garuba y Aldama son jugadores golosos. Scariolo, Tamba y el malagueño Gody Dike han sido jugadores de rotación que han contribuido a este dorado metal.

Maryland, la misma a la que irá Aldama, tras tres temporadas en el Real Madrid. Se inició en la EBG, estuvo tres temporadas en el Unicaja y ahí se marchó al club blanco. NCAA. Ya ha decidido, pero aún no se conoce el destino. Tamba firma un contrato profesional con el Unicaja y estará a caballo entre el primer equipo, entrenando de manera habitual, y el EBA. El futuro de cada uno es distinto ahora. Dike se marcha a la Universidad de Loyola Greyhound, en Maryland, la misma a la que irá Aldama, tras tres temporadas en el Real Madrid. Se inició en la EBG, estuvo tres temporadas en el Unicaja y ahí se marchó al club blanco. El mismo camino tomará Alessandro Scariolo. Ya ha decidido, pero aún no se conoce el destino. Tamba firma un contrato profesional con el Unicaja y estará a caballo entre el primer equipo, entrenando de manera habitual, y el EBA.

Es una edad delicada, el paso a la etapa senior. Hay un abismo tras la etapa junior, un embudo por el que es complicado pasar. La EBA o las LEB son lo siguiente si no hay una apuesta decidida por el primer equipo, pero esa aventura americana es cada vez más tentadora. Como se ha visto en los casos de Rubén Guerrero y Francis Alonso, bien aprovechada puede resultar tremendamente productiva académicamente y en términos de madurez personal. Ahora se espera la readaptación al baloncesto europeo.

"Estos chicos, lo puedo decir desde el punto de vista de padre, hacen muchos sacrificios para estar aquí. Ellos estudian, entrenan tres horas al día, juegan con el equipo nacional... Así que es bonito ver cómo son recompensados, haciéndolo a este nivel y obteniendo una medalla", decía Sergio Scariolo, seleccionador nacional, que hizo un receso en la preparación para el Mundial y se desplazó para ver in situ los partidos decisivos en calidad de director técnico de la FEB... y también de padre.

Chiki Gil, técnico de la cantera del Unicaja que ahora mismo está en Torrejón de Ardoz como ayudante de Jesús Lázaro en la selección española sub 17, ha dirigido en esta última temporada junto a Germán Gabriel a Alessandro Scariolo e Ismael Tamba. A Scariolo ya le tuvo también en su etapa cadete. "Hemos visto todos los partidos, el equipo ha estado muy bien con Garuba, que domina, y Aldama. Los nuestros han tenido el rol de jugadores de rotación, manteniendo el nivel cuando se les ha requerido. Ha habido algún partido en el que algo de acierto en el tiro le hubiera dado más brillo a su trabajo, que ha sido muy serio", explicaba sobre el papel de los cajistas en la selección sub 18 en el Europeo.

Sobre el papel de Scariolo, decía Gil que "atrás es un seguro, luego adelante igual no ha estado tan acertado como él puedo, pero no ha dejado de jugar con descaro. De no tener participación años atrás a que sea un tío importante de la selección es una gran evolución. Ha jugado más de dos, incluso de tres, que de base. Este año en el junior ha alternado ahí con Lucas", asegura el técnico malagueño, que recuerda que "el baloncesto está en plena evolución, se difuminan las posiciones, aunque se pierda el director antiguo. Él sabe combinar. Desde que lo tuve en cadete ha trabajado muchísmo y ha mejorado, sobre todo en su capacidad de hacer el base. Es más anotador, más de hacerlo en campo abierto, pero ese tipo de base también vale. Su progresión, ha podido jugar más o menos, ha sido grande. Tiene capacidad y un manejo de balón muy bueno, es muy difícil quitarle la bola". Alessandro Scariolo se va a EEUU, pero, como sucedió con Alonso y Guerrero, además de otros jugadores, el Unicaja le seguirá e intentará mantener sus derechos. Ya le hizo una oferta para continuar antes de irse.

Acerca de Ismael Tamba, reclutado desde Puente Genil antes de empezar la etapa junior y que ha progresado en estas dos temporadas, Gil explica que "había poco hueco para jugar con Garuba y Aldama, pero ha respondido cuando le tocó. Este año ha sido muy bueno en progresión, en su capacidad de 1x1 sobre todo hacia mano derecha, conocimiento táctico...", analiza el entrenador paleño: "Está muy bien en el rebote, ya el año pasado en la sub 17 se acabó satisfecho con su trabajo. Tiene potencial y tiene recorrido, muchas veces un chico interesante no tiene ese recorrido al llegar a cierto nivel, él lo tiene".

Sobre el campo de mejora de Tamba, Gil expone que "si queremos que tenga progresión debe orientarse más hacia el puesto de cuatro, mejorar su rango de tiro, ya ha metido algún triple este año, que sea un cuatro versátil, que juegue dentro o fuera. Debe tener cierta solvencia ahí. Hay que seguir trabajando. Su físico ha mejorado muchísmo, muscularmente. Luego se nota en el juego". Tamba hará la pretemporada a las órdenes de Luis Casimiro, tras unos días de descanso la próxima semana trabajará con el primer equipo.