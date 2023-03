Paciencia con Djedovic

La vuelta de Nihad Djedovic está al caer. Ha acortado plazos el bosnio de esa rotura de sóleo, que le ha dejado fuera de las canchas desde el pasado 18 de febrero. Espera que se ha hecho eterna, por su peso en este Unicaja, Ibon Navarro lamentaba su baja en alguna comparecencia reciente, esos valores intangibles que siempre da el experimentado jugador balcánico. Completó el calentamiento el pasado domingo en San Pablo, indicio de que su vuelta a las canchas está próxima, pero habrá que esperar un poco más aún. La idea en el club es que no juegue ante Fuenlabrada el sábado, sí que esté disponible si se requiere frente a UCAM Murcia el martes, pistoletazo de salida a los cuartos de la BCL; siempre y cuando se vayan cumpliendo esos tiempos.

Todavía no está al ritmo del resto de sus compañeros, sí que se ha ejercitado a tiempo parcial, pero la idea es ir aumentando la carga física estos días. Djedovic está como loco por regresar a la competición, consciente de cómo lo ha echado en falta su equipo, pero siempre con cautela. No va a arriesgar el Unicaja lo más mínimo, sabiendo que ahora se avecina una fase clave de la temporada. No obstante, las sensaciones de los servicios médicos del club son muy positivas, al igual que las del jugador.

Mario Saint-Supéry, listo

Sí está plenamente recuperado Mario Saint Supéry de un esguince en el tobillo izquierdo. El canterano se lastimó días después de despuntar ante Limoges, hace ya dos semanas; justo cuando parecía coger fuerza para seguir acumulando minutos. Ha entrenado esta semana con normalidad y debería estar a las órdenes de Ibon Navarro contra el Fuenla, recuperando ese hueco en la rotación, y por qué no el verle sumar más rodaje con el primer equipo. El rival es propicio, con un conjunto madrileño que llega muy lastimado al Carpena, desahuciado en el fondo de la clasificación. Buena oportunidad para el rinconero, por fin listo después de un ligera pausa.