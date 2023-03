La sombra alargada de Djedovic

Se barruntaba en su momento que la baja de Nihad Djedovic iba a ocasionar estragos al Unicaja, un jugador único a nivel cerebral en la rotación de Ibon Navarro, pero también aporta en otras facetas, sobre todo en momentos de dudas, el tener ese poso para salir de esas fases titubeantes, es alguien que aparece casi siempre. En Los Guindos estuvieron inmersos en el mercado, pero fue imposible el encontrar algo apetitoso, más en estos tiempos. Optó el club por tirar con lo que hay, por suerte la plantilla permite dar otras respuestas, pero lejos de dar las prestaciones del bosnio.

"Evidentemente que le estamos echando de menos. Cuando encuentras jugadores que no están tan bien, caso de Carter o Kalinoski, que no están en su mejor momento, tener a alguien que su rendimiento depende mucho del conocimiento del juego, su experiencia, veteranía, el saber qué hay que hacer en cada momento, más que de meter una canasta de talento... pues te ayuda mucho. El otro día comentábamos después del partido de Estambul que seguro que con Djedo no perdemos, seguro. Hubiéramos ido al tiro libre, habría forzado una penetración en un momento importante. Pero no está. No podemos estar acordándonos de los que no están cada dos por tres, pero está claro que en momentos de partido, te viene muy bien el contar con alguien como él. En Murcia generaron ventajas en el poste con Anderson y Rojas, al estar Barreiro con Rojas, se quedaba Tyler con Anderson. Con Djedo eso se habría evitado. Son cosas que van saliendo ahí. Nuestro trabajo es encontrar otras soluciones, pero es evidente que un jugador como él se echa en falta seguro", se sinceraba Ibon Navarro en sala de prensa.

Tendrá el Unicaja que adaptarse a la coyuntura de no contar con Djedovic, aún más de un mes lejos de las pistas, y con todo lo que hay que jugar hasta esa fecha. El tener a la plantilla cogida con pinzas tampoco ayuda. Se avecinan fechas de tensión, pero también paradójicamente de mantener esa serenidad en la pista.