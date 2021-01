Hasta Pau Gasol alucina con Yannick Nzosa

Las actuaciones de Yannick Nzosa, poco después de cumplir los 17 años, dejan con la boca abierta. Le bastaron 13 minutos en pista en Sevilla para ser el jugador más valorado del Unicaja (15 puntos) y para mantener al equipo en partido en la segunda mitad. Es evidente que estamos ante un jugador especial, que muestra un saber estar y una competitividad poco frecuente con su edad. Es una de las pocas buenas noticias en este año triste del equipo malagueño.

Los dos espectaculares mates en carrera tras sellar a Ndoye y Jordan volaban por las redes sociales y hasta Estados Unidos llegaban. La mayor leyenda del baloncesto español, Pau Gasol, daba fe en su perfil de Instagram, reflotando el vídeo de uno de los mates con un gesto de sorpresa y nombrando al joven jugador congoleño, que se lo agradecía más tarde. El mayor de los Gasol se prepara para intentar volver a las canchas a sus 40 años para tener una opción de jugar en Tokio. Aunque ahora mismo parece algo complicado, no desiste. Mientras, no pierde de vista lo que sucede en España y ya se sabe que la Federación le corteja para que obtenga el pasaporte y pueda jugar con el combinado nacional. Con frecuencia, Gasol ha tenido gestos de cariño hacia el Unicaja y Málaga, donde explotó definitivamente como jugador en la Copa del Rey 2001.

"Necesitábamos un poquito más de energía y Yannick ha hecho un gran trabajo, no era nada fácil porque cambiábamos detalles en defensa y no tiene la experiencia para adaptarse tan rápido y no podemos exigirle eso, pero es un jugador que uff..." decía Fotis Katsikaris tras su partido al frente del equipo malagueño, imaginando posibilidades inmensas en el joven africano: "Que tiene mucha energía, que tiene ese físico, muchísimo talento. Por su edad y jugando a esta nivel, estoy sorprendido personalmente. Se puede cometer errores tácticos, como todos. Es un lujo tener a este jugador, tenemos que aprovecharlo, trabajar con él. Con esa energía, agresivo... Muy bien".

Es mucho más que la espectacularidad de dos mates la joven perla congoleña, su catálogo va creciendo, impacta en los partidos por su actividad y defensiva e hiperactividad para llegar a lugares diferentes en una misma defensa. Con los lógicos errores de la edad, parece, indiscutiblemente, el mejor pívot en plantilla del Unicaja.