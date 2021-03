Cuando se oficializó su fichaje por el Barcelona, en una operación que generó incredulidad en un principio antes de que la realidad se confirmara, un vistazo al calendario que venía invitaba a pensar que el Unicaja podría ser uno de los primeros equipos a los que se enfrentara Pau Gasol en su regreso a la ACB después de su gloriosa carrera en la NBA. Pero aún no está a punto el mejor jugador español de la historia para regresar. Persiste la duda de si podrá jugar minutos y ayudar al Barcelona con aportaciones de calidad a sus 40 años y tras dos años en el dique seco por una lesión en el pie. De fondo está su propósito de poner el colofón a su carrera en los Juegos Olímpicos de Tokio. Pero ya dejó claro Sergio Scariolo que necesitaba jugar minutos para poder enrolarse en el equipo para ir a la capital japonesa.

Así que Pau Gasol contempla los partidos desde el banquillo, con el resto de compañeros que no forman parte de la convocatoria de Jasikevicius. El Unicaja fue el penúltimo rival al que se enfrentó Pau antes de emprender la aventura de la NBA. Fue en las semifinales de la Liga Endesa 2000/01, antes de que el Barcelona consiguiera el doblete. Tras ganar en la recordada Copa del Rey de Málaga en la final al Real Madrid de Scariolo hizo lo propio en la final de la ACB con un claro 3-0 en el que ya evidenció que era un jugador incontenible antes de cumplir los 21 años. Pau Gasol jugó por primera vez ante el Unicaja en partido oficial el 13 de febrero de 2000, en el Palau Blaugrana (76-69), en un partido que curiosamente fue el debut con el primer equipo de un histórico jugador malagueño, Carlos Cabezas, a la sazón buen amigo de Pau Gasol y compañero de la mítica generación del 80 que ganó el Europeo y el Mundial junior para alumbrar la edad de oro del baloncesto español. En total, Gasol jugó 10 veces contra el Unicaja. Cuatro ocasiones más en el play off de esa temporada 1999/00, dos en la campaña regular 2000/01 y tres más en esos play off, en los que ya estaba desatado. De hecho, su último partido ante el Unicaja es el tercero de esa semifinal, en la que el Barça gana en la prórroga (95-102), con 27 puntos, nueve rebotes y 33 de valoración del gigante de Sant Boi. Sólo jugaría tres partidos más en Europa.

Ahora, habrá que esperar a un no improbable reencuentro en los play off por el título para ver a Pau Gasol contra el Unicaja si consigue la puesta a punto en su plan de preparación física y el pie responde. Sería buena señal para todos ese reencuentro.