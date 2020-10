Pedro Martínez: "Debemos prepararnos ante un equipo físico y duro como el Unicaja"

El técnico del Baxi Manresa, Pedro Martínez, advirtió sobre el nivel físico que exhibe Unicaja por lo que su equipo tendrá que exprimirse al máximo para no afrontar el partido “con una desventaja importante. Debemos pensar qué podemos hacer para mejorar a nivel individual y colectivo; el hecho de que jueguen competición europea creo que beneficia más que perjudica, si no es en viajes muy largos; no sabemos cómo cada equipo puede manejar esta situación anómala; ante un equipo físico y que es duro como Unicaja debemos estar preparados a nivel físico y ponemos todo lo que tengamos para no salir con una desventaja importante ”, insistió el técnico.

La principal baja para los de Pedro Martínez es la de Makai Mason, un joven tirador llegado este pasado verano procedente del Alba de Berlín, donde fue tutelado por Aito García Reneses. El equipo manresano llega con un balance de 1-2, el mismo que tiene el Unicaja en este arranque liguero, aunque tuvieron opciones serias de ganar.