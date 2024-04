Pedro Martínez se rinde al Unicaja: "Son muy buenos, muy físicos, con muchos jugadores que la meten..."

Pedro Martínez, entrenador del Baxi Manresa, admitía la superioridad del Unicaja después de la victoria malagueña en el Nou Congost. "Ellos son muy buenos, nos han superado. En la segunda parte han jugado muy físicos y han tirado muy bien. Primero Taylor, después Kalinoski, ahora Will Thomas al poste bajo... Han encontrado formas de anotar y nosotros no, hemos escogido algunos tiros de tres de forma algo precipitada y nos ha sacado del partido. No estábamos a gusto ni con el ritmo ni con su defensa tan agresiva. Hemos querido estar igual de agresivos pero no hemos podido hacerlo como habíamos estado antes, en los primeros 16-17 minutos. Ellos han cambiado a partir de ahí, muy bien en defensa, metiendo de tres. Ellos son un equipo muy bueno, muy físico, con muchos jugadores que la meten de muchas maneras diferentes. Han sido muy superiores, aunque lo intentamos", analizaba el técnico barcelonés.

"En los últimos minutos del primer tiempo han metido y ello les ha permitido irse al descanso con una diferencia más pequeña de lo que habíamos tenido. Pero tampoco eran normales los triples que habían fallado antes. Llevaban 0/8 o 0/9 y no es normal", analizaba Martínez: "Esos triples fallados nos han dado ritmo, poder correr y después han metido, porque son muy buenos. La defensa nuestra ya después no era tan buena como cuando estábamos súper animados porque ellos fallaban y nosotros metíamos. Creo que al final el estado anímico, que ha cambiado después de la primera mitad, pesó. Por corazón más que por buen juego hemos sido capaces de aguantar el primer golpe, cuando se pusieron por siete arriba y volvimos. Pero después no hemos tenido respuestas porque físicamente estábamos muy tocados".

"Está claro que hemos tenido alguna pérdida que nos hizo daño porque son canastas fáciles suyas a la contra. También han metido algún tiro bien defendido por nosotros en el tercer cuarto. Han sido superiores, es el resumen final. Van primeros a estas alturas de la competición y eso no es casualidad. Defienden muy bien, tienen ritmo, meten, tienen jugadores que la ponen en el suelo. Contra eso nos ha costado, no ha sido posible", elogiaba Pedro Martínez al Unicaja: "Nos hubiera gustado ganar delante de nuestra afición. Nos está costando cerrar los partidos en casa, no es lo normal, pero en esta segunda vuelta no ganamos en casa y no perdemos fuera. Es lo contrario de lo habitual para un equipo como el nuestro y una cosa compensa la otra. Quedan seis partidos, tres en casa y tres fuera. A pensar en el siguiente y a ganar todo lo que podamos para quedar lo más alto posible".