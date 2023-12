Pedro Martínez y el arbitraje: "Ha sido muy malo"

Pedro Martínez mostraba su enfado por el arbitraje en el Carpena, tercer cuarto que tuvo momentos de locura y un criterio que fue difícil de digerir por momentos. Lo acusó BAXI Manresa, que terminó diluyéndose en la segunda mitad, por méritos de los malagueños, pero adolecieron los catalanes de esa cabeza fría en esos momentos puntuales. "Creo que la primera parte, sin jugar sólidos, sobre todo en el primer cuarto, aguantamos bien. Luego en la segunda el Unicaja ha subido el nivel físico y no nos hemos encontrado. El arbitraje ha sido muy malo en ese nivel físico, creo que no nos han pitado bien. Es cierto que el Unicaja ha tenido algún jugador inspirado, como Dylan Osetkowski, jugando abierto y generando muchos problemas; nos ha hecho mucho daño".

"Hay cosas donde deberíamos haber entrado mejor en defensa; en ataque entramos bien. Peor en defensa no, mas aún con el nivel del Unicaja. No encontramos tiros en la segunda parte, habrá que analizarlo. El Unicaja ha ajustado su defensa para que eso ocurra. En general hemos estado peor en tiros libres, triples, todo eso nos ha ido minando la moral. Aunque hemos tratado de entrar, con muy buena mentalidad, nos ha faltado un poco más de acierto", contrariado Pedro Martínez, plantilla que viajaba diezmada a Málaga, con bajas importantes como Dani Pérez o Vaulet, que llevó a exprimir a algunos primeros espadas. "No hablo de los que no están, los lesionados que traten de volver antes y punto".

Solo 31 puntos en la segunda mitad, insuficientes para competir en el Carpena con mayores opciones, pero el conjunto del Bages se mantuvo reconocible, estructura bien trabajada, pero tuvo que morder el polvo ante una versión del Unicaja que fue brillante en una segunda mitad de sobresaliente. Se cumplió con buena nota, por la complejidad de este Manresa.