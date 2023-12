Ibon Navarro: "Era un partido complicado por el rival, pudimos estar atentos"

Ibon Navarro analizaba en sala de prensa el triunfo del Unicaja ante un BAXI Manresa que quedó empequeñecido, consecuencia de la estabilidad malagueña. "Felicitar al equipo por la victoria. Como preveíamos, de una dificultad altísima. Nos hemos ido a 170 posesiones, una barbaridad. Un partido muy bonito para el espectador, que no especulan, toman riesgos, sobre todo para el espectador imparcial. Hemos conseguido ajustar en el descanso, en el bloqueo directo, más responsables en el uno contra uno, estar sólidos; les hemos bajado a once triples en la segunda parte, cuando llevaban 19 al descanso, es un factor clave para ellos. El partido ha cambiado, fuimos capaces de controlarlo; y sobre todo el rebote, en esa agresividad y querer, ahí son muy peligrosos. Felicitar al equipo porque este partido era muy complicado por el rival, descansar y a preparar el siguiente", decía el técnico en sala de prensa.

"Ellos han estado en partido durante la primera mitad. También depende mucho del acierto, son peligrosos si tienen ese acierto de tres puntos. Ha habido momentos donde se han pasado la pelota muy bien, que ha encontrado bien los tiros, porque nosotros hemos sobredefendido algunas acciones, en lugar de mantenernos más sólidos y ahí han estado más cómodos. Lo pudimos corregir en la segunda parte, sus tiros han sido menos abiertos; les quedaba el campo abierto y ahí siguen siendo muy buenos. Hacen cosas excelentes. En el primer tiempo han hecho un partido muy bueno, luego es un equipo que sigue si coges 20 puntos de diferencia, siguen con ese estilo y pueden encontrar esa racha de varios tiros, se meten y tienes que volver, por lo que no puedes parar. Igual en el marcador no daba la sensación, pero si no estás atento, ellos siempre pueden volver", continuaba en el diagnóstico.

Lección que ha quedado interiorizada por la eficacia del Unicaja, en una segunda parte donde no se bajó el listón. "Analizando los partidos esta semana, volviendo a ver los que hemos perdido o estamos peor, el diagnóstico es claro de qué nos hace daño, que evidentemente no lo voy a decir. Tenemos que trabajar en eso. Hay partidos donde tuvimos más problemas delante que atrás, eso nos quita consistencia en defensa, hasta el punto que encadenas varias pérdidas seguidas. Los rivales suben el nivel y nos sacan de nuestro espacio; hay sistemas donde el año pasado había una eficiencia del 60%, ahora en un 30%. Una cuestión de timing, de no recibir donde queremos, al final decide que las cosas funcionen o no. Intentar que el equipo lo vea, luego concienciarles de eso. Los momentos donde los rivales suben, hay que ser más disciplinados en el detalle, darle continuidad al sistema, es una de las clave en estos partidos".