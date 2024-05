Pedro Martínez, sobre la defensa de Unicaja: "Te frustra"

El Unicaja logró sellar su pase a las semifinales del play off de la Liga Endesa con una victoria autoritaria ante el BAXI Manresa en tierras catalanas y ya espera adversario para esa penúltima ronda en su camino a un posible título que podría ser histórico para el club. Tras esto, Pedro Martínez tuvo unas palabras sobre la entidad de la Costa del Sol.

El técnico se deshizo en elogios hacia el cuadro entrenado por Ibon Navarro: "Unicaja es un grandísimo equipo que tiene algún jugador defensivamente muy bueno como Alberto Díaz o Melvin Ejim que te frustran. A veces pasa como el otro día que tienes mucho acierto y compites y otros días tienes más problemas como hoy. Hoy el segundo y tercer cuarto no te entra ningún triple ante un equipo que defensivamente lo hace todo bien y te frustra. No debe pasar, pero es que pasa, porque encima te castigan y te anotan. Perdían de cuatro, pero las sensaciones eran otras. La frustración ha sido muy grande. Cuando sucede eso, da la sensación de que bajas un poco los brazos. El Unicaja es un gran equipo y cuando ves que no tienes opciones, pues vas hacia abajo".

Además de esto, quiso recalcar las virtudes de su rival: "Unicaja es un gran equipo y tiene grandes jugadores. Osetkowski ha hecho una gran temporada y no ha tenido sus actuaciones normales y no pasa nada. Falta Perry y tampoco pasa nada, porque aportan todos. El otro día Carter no hace un buen partido y hoy está excelente. Tienen esta cualidad. No es por cansancio. Es un equipo que te hace ver tus carencias, por eso han quedado primero. Si volviésemos a jugar contra ellos, pues diría que podemos, pero la realidad es otra. Son mejores que nosotros y hay que reconocerlo. Ahora toca prepararnos para lo que vendrá".