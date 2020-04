Pepe Sánchez y la diferencia entre NBA y Euroliga

Más información 13 años del inolvidable triple de Pepe Sánchez

Pepe Sánchez, uno de los mejores bases de la historia del Unicaja, protagonista del trienio mágico de 2005 a 2007, se refirió en Argentina, en una charla con el periodista Carlos Altamirano, a un debate recurrente, las diferencias entre Euroliga y NBA. En ambas competiciones jugó el mago de Bahía Blanca.

“Que agarren un partido de NBA y le bajen el ritmo al partido con la pausa. No logramos verlo porque es tan rápido que no lo podemos ver”, decía sobre quienes señalan que en la NBA no hay plan: “Nuestro cerebro dice que corren y tiran, que no ven lo que están haciendo. ‘Estos no juegan al basket, no juegan a nada’. No juegan a nada, pero meten 130 puntos. Yo jugué una época muy fuerte, muy dura, con otras reglas. Igual el mejor no defiende, el que tiene más peso ofensivo, pero eso pasa en todos lados. Te atacan a contrapierna, corren tan bien y generan tan bien espacios que no llegas, tiran desde nueve metros, con 40% de porcentaje, aprovechan la inercia positiva, contraria a la que hay de salir de un bloqueo, para tirar. Tienen tan entrenado cómo recorren la primera mitad de campo”.

“Y después ponen la pelota en la mano de los mejores”, proseguía el argentino sobre el teórico individualismo: “El imaginario nuestro es que todos toquen la bola, es súper democrático pero igual no es lo eficiente. Porque el objetivo es meter la pelota. Nos gusta que todos la toquen, que den 10 pases, pero ellos meten 130. El juego se trata de meter la pelota. El juego de la Euroliga es riquísimo en un montón de fundamentaciones, pero todo lo que hace un equipo de Euroliga lo hace por necesidad, porque no tienes a LeBron James, que agarra el rebote, da dos dribblings y la machaca. Esa es la mejor jugada del baloncesto. Que haya belleza en lo otro es correcto, pero es por necesidad. Me encanta y fascina mirar la Euroliga, pero no voy a descartar al tipo que lo hace más fácil y consistente. Jugando ese juego te ganan por 30 las finales en los Mundiales y los Juegos Olímpicos”.

¿En la NBA no se juega a nada?¿En la NBA no se defiende? Presten atención.Ojo crítico by Pepe 👇 pic.twitter.com/TsiQ0KnWEo — Carlos Altamirano (@altamirano45) April 27, 2020

Y ponía Pepe un ejemplo concreto: “Doncic en el Madrid, por el juego más FIBA y democrático, si tira cuatro seguidas la gente se escandaliza, igual hasta sus compañeros. En la NBA está claro que el balón debe pasar por él, nueve de cada 10 posesiones. Me parece lo más lógico del mundo, que la pelota esté en manos de los mejores. Cuando jugaba de base pensaba, ¿quién es el mejor? ¿Quién tiene más chance de anotar? ¿Cómo hago para hacérsela llegar?. Yo al tirador le decía tira, tira. Si me la devuelves no voy a ser tan eficiente. Ese concepto de basket democrático de que todos tienen que tocar la pelota para estar contento no es necesario. El juego va hacia otro lugar. El juego es eficiencia y el que gana es eficiente anotando, defendiendo, jugando sin balón...".