Peristeri - Unicaja: Permiso para perder (76-73)

Pese a la derrota en el Andreas Papandreou de Atenas (76-73) en el cierre de la primera fase de la Basketball Champions League, el Unicaja regresó con el objetivo cumplido. Un entrenamiento de calidad para el partido importante de la semana, el de Murcia el viernes, celebrado regreso de Augusto Lima, sin lesiones y sin cargar de minutos excesiva para nadie. Tuvo la bola para ganar pero no entró. Había permiso para perder y a otra cosa.

Ibon tomó el partido como lo que era, respetando la camiseta pero un entrenamiento de calidad. El equipo no salió a tope de revoluciones y el Peristeri encontró buenas situaciones de tiro, primero cargando el juego sobre Trevor Thompson, que hizo mucho daño a Kravish. Después jugando el pick and roll y consiguiendo algunos puntos sencillos. Había probaturas, entendidas también como necesidad para cuadar las rotaciones, una vez el descarte fue Kameron Taylor, con Nihad Djedovic descansando por el virus que atraviesa. Tres grandes juntos con Ejim de alero. Había salido de titular Saint-Supéry, acumulando minutos en su mili particular. Buena canasta con parada a un tiempo a cinco metros. Y llegó el momento más esperado, con el regreso de Augusto Lima casi un año después. Muy buenas sensaciones del brasileño, aún con la lógica inactividad. Tuvo un par de choques sin miedo, una buena señal. Metió un par de canastas, una tras dos rebotes de ataque y una más en continuación, forzó una falta, hizo otra al ir con todo a un tapón... Cuatro minutos que supieron muy bien. Recordó que puede ser una rotación excelente y aumentará la competitividad porque da cosas que no tiene el equipo. Ibon también exploraba defensas, ensayaba una caja y uno y alguna zona.

El partido era dominado por el Peristeri, en el 70% de tiros de campo en el primer cuarto (26-21), pero el Unicaja iba entrando poco a poco en el partido. Ejim dio energía en los dos lados, Carter encontraba el aro con facilidad y el partido se iba igualando con un punto de mejoría defensiva cajista, con algunas acciones para correr. Perry igualaba con tres tiros libres (34-34). Y una canasta de Lima, otra vez de vuelta, daba la primera ventaja malagueña (38-40) en un tiro corto. A lomos de Perry (14 puntos al descanso), el Unicaja se iba al vestuario arriba (46-47) pese a una pérdida en la última jugada del de Florida.

Salió mal en la segunda parte el Unicaja pese a que estaban en pista Alberto y Ejim para dar intensidad y garantizan seriedad hasta en una pachanga. 60-52 se marchaba el Peristeri, pero reaccionaba el Unicaja con Osetkowski y el canadiense al frente (60-60). Se entraba en los 10 minutos finales con dos puntos de renta (60-62) después de un cuarto con menor anotación, con un mayor nivel físico.

Ibon probaba distintas zonas y rotaba para no sobrecargar a nadie, también tenía más minutos Lima. Un arbitraje de manicomio, como no es extraño en la BCL, no ayudaba a centrarse. El Peristeri empujaba y parecía tener algo más de hambre, algo comprensible. Se marchaba 74-66 a falta de tres minutos para el final el cuadro griego, pero Carter recortaba con cinco puntos más dos tiros libres de Ejim (74-73) y el Unicaja negaba la derrota. Desde la zona, el cuadro de Ibon forzaba una pérdida y tenía la penúltima bola. No entraban los tiros de Carter, Sima y Ejim tras rebotes y ahí moría el partido.

