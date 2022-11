Susto de Perry con Montenegro

El base estadounidense con pasaporte montenegrino del Unicaja solo pudo disputar tres minutos del encuentro ante República Checa. Kendrick Perry tuvo que marcharse a los vestuarios a mediados del primer cuarto por un problema en la espalda. El base se echó mano a la zona tras un salto y estuvo tendido en la banda antes de salir de la pista.

Parecía algo aparatoso en un principio, pero según el club malagueño se trata de una contractura muscular, nada grave en una primera valoración. Montenegro vuelve a jugar el lunes ante Lituania, pero está por confirmar la participación de Perry en el encuentro. De momento, su selección se impuso sin él al combinado checo por 65 a 56.

No es la primera vez que le da un susto a la afición cajista. En el Eurobásket tuvo una mala caída ante Bulgaria, pero volvió para jugar la segunda mitad. En la pretemporada con el Unicaja, durante el partido con el Betis de la Copa Andalucía, también tuvo unas molestias en el tobillo, no jugó más por precaución y la dolencia no fue a mayores.