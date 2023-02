Tuercas apretadas y descanso

El contratiempo del aplazamiento del partido ante el Galatasaray, insignificante al lado de la tragedia vivida en Turquía, ha cambiado el planteamiento de trabajo del Unicaja esta semana. Al no celebrarse este miércoles el partido de la tercera jornada de la BCL se ha aumentado el volumen de trabajo estos dos últimos días para ejercitar otros aspectos y sin tener que centrarse en otro equipo. Una semana larga, de sábado a domingo sin partidos, que ha venido bien para recuperar efectivos y profundizar conceptos. Los últimos tocados, Jonathan Barreiro, que se perdió los tres últimos encuentros, y Darío Brizuela, que se hizo un leve esguince de tobillo en Gran Canaria. El gallego trabajó este miércoles con normalidad, como lunes y martes. El vasco está aún renqueante y este viernes está previsto que se pruebe con el resto.

El equipo descansa este jueves y viernes y sábado, más el tiro dominical, preparará el duelo ante el Baskonia, que este viernes juega a las 19:00 horas en Kaunas. Vendrá después de un viaje largo desde tierras lituanas y con un partido en las piernas, pero los vascos tienen ritmo en las piernas de Euroliga y será un duelo por todo lo alto en que se viva el domingo a las 20:00 en el Carpena, en lo que será el último esfuerzo antes de la Copa del Rey en Badalona. Después vendrá una diáspora de jugadores internacionales para la ventana y está todo aún por dilucidar en cuanto al partido contra el Galatasaray.

Se habló de la posibilidad de jugar el miércoles 1 de marzo, pero se ha descartado. España juega contra Italia el domingo 26 de febrero en Cáceres, seguramente con los cuatro nacionales (Díaz, Brizuela, Barreiro y Sima), a comienzos de la semana próxima dará Scariolo la lista. No habría mucho margen para preparar el duelo. Menos aún para el Galatasaray. En la última lista de las ventanas tuvo a Koksal y Kabaca. Turquía juega el lunes 27 en Bélgica... El Unicaja propuso retrasar una semana el fin del Round of 16, pero la BCL no es muy proclive porque rebasaría la fecha prevista del sorteo. En breve debe dar a conocerlo y la posibilidad de jugar martes 7 de marzo en Málaga y el jueves 9 en Estambul la semana después de la ventana es una opción. Ayer se celebró una reunión de la Federación Turca para valorar cuándo se retoma la competición tras el terremoto. Está pendiente también la sede de la Final Four. Quedan menos de tres meses para el evento.