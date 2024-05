Play off ACB: Precedentes con el 1-0 en cuartos de final

Real Madrid (105-70 al Dreamland GC) y Unicaja (87-79 al BAXI Manresa) arrancaron con triunfo el play off de Liga Endesa y se ponen a un paso de semifinales. Desde luego, los precedentes les favorecen. Y es que en 28 temporadas en los que la eliminatoria de cuartos ha sido a tres partidos (112 eliminatorias), en 83 de las 90 ocasiones que se vio un 1-0 de inicio, el equipo con factor cancha a favor acabó pasando a semifinales. Dato para confiar en el pase del Unicaja hacia esas semifinales, que se tratará de confirmar el próximo martes en el Nou Congost (20:30 horas).

De esos 90 precedentes de 1-0 en cuartos, el 64,4% (58 eliminatorias) de las veces el cruce acabó con 2-0, el 27,8% (25 veces) con 2-1 y únicamente un 7,8% (7) se produjo la remontada para terminar con 1-2. Eso sí, si alguien sabe lo que es remontar es precisamente un Dreamland Gran Canaria que en el Playoff 2018, el último precedente de serie que pasó del 1-0 al 1-2, logró la gesta, tras perder 71-56 en Valencia en el primer duelo, ganar en casa en el 2º (97-70) y dar el golpe de gracia al cuadro taronja en el desempate (89-92) para clasificarse para semifinales.

Sima: "A rematar en Manresa"

Yankuba Sima, jugador del Unicaja, fue determinante en el último cuarto con su irrupción en el partido para determinar que se queda en Málaga. El catalán metió ocho puntos claves en el último cuarto para que la victoria se quedara en el Carpena y para que se vea de otra forma la serie de cuartos de final. El Baxi recibirá el próximo martes al cuadro malagueño con la obligación de ganar para no quedar eliminado.

"Estamos muy contentos por la victoria. Sabíamos que íba a ser muy intenso, las características de Manresa son muy parecidas a Manresa, les gusta mucho correr, son un equipo muy físico, nos hicieron daño en el rebote de ataque. Pero hemos mantenido la calma, hemos hecho un par de ajustes en el descanso y estamos muy contentos por la primera victoria. Ahora hay que ir a por la segunda victoria en Manresa y rematar allí", decía Yankuba Sima tras el encuentro.

"En el último cuarto hemos leído bien la defensa que estaban haciendo, me han encontrado en el pick and roll, que es donde me siento más cómodo y ahora seguro que harán ajustes y ahora tenemos que preparar el partido del martes", decía con humildad Sima, que sabe de sobra, tras varios años en la capital del Bages, qué tipo de atmósfera se va a encontrar el Unicaja en el encuentro en tierras catalanas: "Sabiendo que es un partido a vida a muerte, el Congost va a ser aún más caliente. Será un pabellón lleno y que va a apretar mucho y mis compañeros ya han estado en esta situación antes y la van a manejar antes. Van a salir a morir".

"Tengo mano en Manresa, pero para un partido así es complicado conseguir entradas", bromeaba Sima, que se centraba en lo importante: "Hemos dado el primer paso, que es muy importante, y ahora toca rematar".