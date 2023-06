Joan Plaza en el AEK: de la admiración a Galis a los guiños a Domas Sabonis y Alberto Díaz

El AEK Atenas, posible rival del Unicaja (ya lo fue este año pasado) en la Basketball Champions League, presentó de manera oficial a Joan Plaza, después de que el entrenador con más partidos dirigidos en la historia del club de Los Guindos fuera. No dejó de referirse en la presentación al mítico Nikos Galis y también a lo que hizo mientras estuvo en el banquillo. Vuelve tras casi dos temporadas fuera, desde su experiencia en Sevilla.

"Trataré de aprender más griego para fin de año, para poder decirles que es un honor ser miembro del baloncesto griego. Crecí y aprendí sobre baloncesto viendo a Galis. En España hay mucho respeto por el baloncesto griego porque nos habéis ganado en muchas finales, intentaremos marcar un rumbo y esperamos que sea algo que guste a la afición. Intentaremos ser competitivos. Queremos lograr nuestros objetivos. Estemos juntos con la administración y hagamos que nuestro mundo se sienta orgulloso. Tengo un gran respeto por la liga griega y por entrenadores como Ataman, Bartzokas o Spanoulis. Queremos lo mejor con nuestra propia identidad.

"En España tenemos mucho respeto por el baloncesto griego. Cuando te llama un equipo como el AEK es muy difícil decir que no", explicó sobre sus razones para ir a Grecia: "Está muy claro que cuando un equipo está en la misma sintonía que tú es un paso adelante. Honrado de ser parte de AEK en esta temporada de aniversario. Habrá que ver básicamente qué jugadores traeremos, pero queremos mejorar nuestros números para acercarnos al Olympiakos y al Panathinaikos. No hay trucos de magia para cambiar la situación. Debemos tener una línea clara en nuestro trabajo, para tener éxito en las transferencias. A través de nuestro trabajo, debemos tener una línea clara y coherencia en Grecia y en Europa. Lo más importante es poner nuestro propio estilo y seguirlo constantemente".

Estilo

"Al principio, cuando has trabajado en diferentes clubes de toda Europa, no siempre puedes tener el mismo Playbook. El estilo debe ser diferente. Se trata de los jugadores que podremos conseguir y el baloncesto que jugaremos. Lo más fácil sería decirte que vamos a anotar 100 puntos en cada juego y conceder 50. Juguemos un baloncesto emocionante y pongamos elementos de todos los equipos en los que he estado".

Reciclaje

"En nuestro trabajo reciclamos. En ese periodo de año y medio vi entrenamientos de los Spurs y de los Celtics, entrenamientos de Virtus durante 10 días, entrenamientos de la Selección Española con Scariolo, pero también del Team USA”.

Sobre el núcleo griego del AEK

"Los jugadores españoles son caros, pero quizás no sean los adecuados para mí. Hablé con Colom, Oriola y entrenadores que han trabajado aquí y me dijeron qué esperar. Por donde pasé, dejé un buen legado. Siempre he podido mejorar a los jugadores domésticos y hemos ganado campeonatos. Creo que para los jugadores griegos hay pocos clubes mejores que el AEK. Evidentemente vamos a mejorar deportistas, pero queremos que el club salga adelante".

"Entrené a Llull, Díaz, Porzingis, Sabonis, Satoransky..."

"En el Real Madrid fiché a un chaval, Sergio Llull. En el Betis teníamos a Porzingis, Balvin, Satoranski. En Zalgiris entrené a jugadores que pasaron al siguiente nivel. En Málaga tuve a Domantas Sabonis, que juega en la NBA, mientras que Alberto Díaz se hizo importante en la Selección Española".