Ponsarnau: "El Unicaja juega mejor de lo que demuestra la clasificación"

Después de la incertidumbre de varios días por el positivo del Covid-19 que registró a expensas de algún resultado inconcluso, finalmente el Casademont Zaragoza jugará este martes en Málaga. Con un parón en los entrenamientos por esta circunstancia, el equipo de Jaume Ponsarnau llega al Carpena, pista que tradicionalmente le va bien al equipo maño, enlazando dos valiosas victorias de alto nivel, en Andorra y en casa ante el Baskonia.

"El optimismo ya lo veíamos con las sensaciones entrenado y con las calidades pero este no es nuestro límite ni debe serlo porque la Liga actuará sobre nuestras virtudes y tenemos que seguir creciendo Vamos a una pista muy difícil, ante un rival muy bueno y con un juego mejor que lo que demuestra la clasificación. Han tenido inconsistencias como nosotros y lo han pagado, como nosotros", decía el entrenador catalán: “Es un equipo con muchos jugadores con capacidad de sumar y de aportar, mucha habilidad, un equipo de jugones que desbordan que sacan ventaja y desde ahí sacan tiro y pase. También tienen muchos jugadores que conocen muy bien la liga y cómo se tiene que defender. Además tienen el estímulo, porque la clasificación no es la que quieren, para hacer un partido y darlo todo. Nosotros debemos prepararnos para un partido duro y exigente en el que tenemos que encontrar nuestro mejor baloncesto porque si no, no tenemos nada que hacer”.

“Estar bien atrás con sus habilidades Cole, Brizuela, Jaime Fernández, son jugadores que tenemos que estar bien para controlarles. Debemos encontrar en esos 40 minutos estar más tiempo sólido que ellos. No lo hemos encontrado y quien más sólido sea, en esta competición debemos estar bien”, acababa sobre la claves para que su equipo gane.