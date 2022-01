El Unicaja-Casademont Zaragoza se juega este martes 4 de enero a las 20:30 horas

El Unicaja-Casademont Zaragoza, correspondiente a la jornada 16 de la Liga Endesa que fue aplazado por casos de Covid-19 en el equipo visitante y que debía haberse jugado este domingo 2 de enero a las 18:00 horas, se disputará finalmente este martes 4 de enero de 2022 a las 20:30 horas.

Las pruebas que ha pasado este martes a primera hora el equipo zaragozano no han arrojado ningún positivo más del que había inicialmente y que propició que se dilatara la celebración del duelo. Los dos equipos, como ya se informó, estaban en alerta desde la suspensión y sabían que esta circunstancia se podía dar, la de jugar esta semana. Había sido más frecuente la temporada pasada la reprogramación exprés de partidos en función de los análisis, pero la variedad ómicron del virus se había propagado con más facilidad en las últimas semanas. Es cierto que el año pasado no había público en las gradas y el perjuicio de esos cambios súbitos era relativamente menor. En cualquier caso, el primer partido de 2022 del Unicaja, que lo será también de la ACB porque se suspendieron los nueve partidos de la jornada 16 por incidencia del virus, se disputará este martes. Si, claro está, no hay indicios físicos de más problemas con el virus. Los test dan vía libre.

El Unicaja había jugado su último partido el 21 de diciembre en El Pireo contra el Lavrio en la BCL. Desde entonces ha entrenado con normalidad al no haber casos de Covid-19 en el equipo, pero sin jugar ningún duelo porque el Bilbao primero y el Zaragoza después habían arrojado casos. Ahora volverá al parqué en un partido en el que hay mucho en juego, como en todos los que quedan por jugar por la mala situación en la ACB, con un balance de 6-8 en el puesto 11º de la clasificación.

Para este partido seguirán siendo válidas las entradas correspondientes a la anterior fecha, por lo que no será necesaria realizar ninguna gestión adicional. En caso de no poder asistir, se podrá solicitar su reembolso enviando un correo electrónico a abonados@unicajabaloncesto.com