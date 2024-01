Prepárense para perder

El deporte de alto nivel no espera a nadie. Han sido días, tras el dulce final de un 2023 inolvidable con esa paliza al Barcelona, de balances para regodearse en uno de los mejores años de la historia del Unicaja, pero, como suele decir Ibon Navarro, quien se para se cae. Llega un necesario reseteo. El equipo disfruta de cuatro días de descanso, desde el 30 de diciembre al 2 de enero no trabaja. Haber sorteado el play in de la BCL lo ha permitido. Ha sido un primer tercio de temporada tremendo, con 18 victorias y sólo seis derrotas en los 24 partidos oficiales desde que se jugara la semifinal de la Supercopa ante el UCAM Murcia. Ni que decir tiene que ese 75% de triunfos que se lleva hasta ahora casi garantizaría otro 2024 irrepetible. Pero hay que poner las bases y para ello el entrenador y su staff toman decisiones intervencionistas.

Casi todo está planificado en el equipo de trabajo del técnico vitoriano, con el preparador físico, Marcos Cerveró, y el fisioterapeuta, Mario Bárbara, más el resto de miembros que cada día trabajan con los jugadores. Las curvas de rendimiento y los estados de forma se intentan planificar al detalle. Hay jugadores que deben tirar del carro en momentos concretos porque su estado físico es mejor. Y los parámetros que manejan los especialistas es que hay una evidente correlación con el rendimiento. Han habido en los tres primeros meses de temporada pocas lesiones, apenas la de Jonathan Barreiro de larga duración y por una jugada desafortunada en un choque que acabó con una fractura de escafoides. Las veraniegas de Yankuba Sima (rotura fibrilar) y David Kravish (fascitis plantar) no han tenido secuelas posteriores y los dos pívots están en un buen momento de forma ahora. Después, las rotaciones en la BCL obligadas por los cupos, que han permitido descanso a jugadores más cargados o que necesitaban más entrenamiento pensando a futuro. De hecho, sólo Alberto Díaz y Osetkowski han disputado los 24 partidos oficiales, los demás han descansado alguna vez.

Ahora viene un tramo de valle. “Tendremos unos días libres que nos pesarán en enero, que seguramente nos cueste alguna derrota. Lo aviso, pero es lo que tenemos que hacer para que el equipo llegue bien y fresco al final de la temporada”, advirtió Ibon Navarro en medio de la euforia tras la gran victoria ante el Barcelona. Ya ocurrió la temporada pasada tras conquistar la Copa, cuando Ibon decidió, con la ventana por medio, dar una semana de descanso al resto. Después de ganar por inercia a Girona y Galatasaray en Málaga, derrotas en Estambul, Murcia y contra el Barcelona en casa, ya con mejores sensaciones. Para en abril y mayo desplegar otra vez un gran baloncesto. La Final Four de la BCL, más allá del aspecto emocional, contuvo problemas físicos serios de Alberto Díaz y Brizuela, que apretaron dientes y jugaron estando lejos de su mejor nivel. Pero se siguió compitiendo a gran nivel. Enero es complicado. Tras la visita al Palencia (avisó ganando a Bilbao), viene el Gran Canaria y se visita Badalona y Valencia, ya al final metidos en el Round of 16 antes de la Copa. Acumulación de partidos y contrincantes complicados ante los que, siempre lo hace este equipo, se peleará, pero hay que estar preparados para la derrota.