Ibon Navarro: "El equipo merecía acabar así un año que ha sido inolvidable"

Con un desgaste físico y mental, por la cantidad de emociones vividas, Ibon Navarro llegaba a sala de prensa para analizar un Unicaja-Barcelona fácil de descifrar por la diferencia entre cajistas y azulgranas. Qué nivel del Unicaja. "Felicitar al equipo por acabar el año como merecíamos, haciendo un gran partido. Ha sido un año inolvidable, mas allá de los resultados, por lo que hemos vivido, el reencuentro con el Carpena y esa sinergia que se genera aquí cuando tenemos el campo como lo teníamos hoy, algo impresionante. El partido empieza con muchos errores, demasiadas perdidas los dos equipos. No leímos bien la defensa de cambios, sin saber a quien atacar. Nos encontramos más cómodos en algunos quintetos, encontrando vías para atacar. Nos encontramos en el rumbo de lo que queríamos hacer, pese a que tuvieron un gran porcentaje de tres puntos. Llegamos al descanso con siete triples. Ajustamos con Joel y Kalinic. Hay un jugador que no destaca tanto hoy en números, que es Melvin, que ha jugado en una posición que no es la suya con la baja de Jonathan. Dentro de un juego coral, valoramos ese trabajo bueno de Melvin. En el tercer cuarto hemos sufrido ante Satoransky, que nos ha generado problemas, pero conseguimos mandarle lejos. Pudimos disfrutar. Este equipo es un estado de ánimo y cuando lo hace, somos un equipo difícil de batir para el rival".

"Habrá malos momentos, altibajos, rachas, lesiones, enfermedades, pasarán muchas cosas. Malo será que en junio nos acordemos solo de haber batido un récord de victorias. Hay que seguir. Entrenaremos el 29 y luego descanso. Tendremos unos días libres que nos pesarán en enero, que seguramente nos cueste alguna derrota. Lo aviso, pero es lo que tenemos que hacer para que el equipo llegue bien y fresco al final de la temporada". Un primer corte del curso donde el técnico, lógicamente, barrunta una bajada de nivel. "Se lo he dicho al equipo antes y después. Era el último partido del año, que es inolvidable, insisto, más allá de resultados. Hemos logrado tener una identidad muy clara, una forma de jugar definida, una filosofía de equipo. Y eso hace que el Carpena esté como hoy y otros días. No es fácil. Mucho mérito de que el equipo funcione así, más allá del talento, es mucho de las personas; que todos antepongan al equipo y que cada uno haga lo necesario para que el equipo gane. Para que a los jugadores les vaya bien en sus carreras, esta es la base. El mérito es de ellos. El haber encontrado a catorce tíos así. No sé si es muy extravagante decir que esta es la obra maestra del año, pero es una forma que el equipo merecía de acabar el año 2023".

"Hemos hecho mucha de las cosas que teníamos que hacer. El primer cuarto se nos has salido de control con los tiros de Joel, pero ha sido meritorio por parte de los jugadores el cambiar. Nos ha costado atacar al principio. Nos centramos en atacar a Vesely, que era lo peor que podíamos hacer. El partido perfecto no existe. Hemos hecho muchas cosas de las que queríamos hacer bien para poder gana", profundizaba. "Al 2024 le pido repetir, ya no digo mejorar, me doy con un canto en los dientes. Se suele decir que lo mejor del 2023 sea lo peor del 2024, pero eso es imposible. Salud es lo que deseo para el equipo, vosotros y toda nuestra gente", el deseo para un año que entra donde el listón está en el Everest.