Pretemporada del Unicaja 2023/24: Fechas claves, torneos, rivales...

El Unicaja tiene perfilada la pretemporada 2023, en el que será el segundo proyecto de Ibon Navarro con las riendas desde el primer momento. No habrá esta vez la urgencia de la temporada anterior, cuando la fase previa de la Basketball Champions League metía presión, aunque se resolviera con bastante autoridad. Así que habrá una semana menos de preparación que entonces, cuando el 9 de agosto ya se estaba trabajando, antes que cualquier equipo europeo. Todo lo que se hizo entonces construyendo prácticamente desde cero (Barreiro fue el único de los que seguían que hizo la pretemporada completa) ahora no hay que realizarlo y eso ayuda. “Es un plus de rendimiento para la temporada nueva, con respecto a otros equipos que, por deseo o necesidad, tendrán que cambiar mucho más”, decía desde la distancia Sergio Scariolo sobre lo que supone repetir una estructura casi idéntica (o 100%) que la temporada anterior.

Así las cosas, el Unicaja tiene previsto comenzar a trabajar el lunes 14 de agosto, en plena Feria de Málaga. Será después del Torneo Centenario de la Federación Española, que concitará en el Martín Carpena tres duelos de máximo nivel del 11 al 13 de agosto con Estados Unidos, Eslovenia y España en liza, en la preparación para la Copa del Mundo de Indonesia, Japón y Filipinas. Los jugadores irán llegando durante los días previos para pasar reconocimientos y análisis diferentes y empezar a trabajar. Falta por concretar los internacionales que disputarán el Mundial. El Unicaja contaba con Díaz y Brizuela (España), Perry (Montenegro) y Ejim (Canadá) como los mundialistas posibles. La recuperación veraniega será clave.

Además, estará el clásico torneo Costa del Sol, que un año más contará en la provincia con el Unicaja y el Real Madrid más otro equipo de Euroliga, es probable que el Bayern Múnich de Pablo Laso, que estrenaría su proyecto aquí. El técnico vasco había venido muchos años al frente del Madrid. También jugará un partido en Granada en este periodo. Será el clásico triangular en localidades de la provincia. Igualmente, estará la Copa de Andalucía, que se jugará en tierras granadinas ante el Covirán. Al descender el Betis a LEB Oro se vuelve al partido único que había antes del ascenso nazarí. El club también ha recibido una invitación para jugar un torneo en Galicia (hace dos años ya participó en él) y se busca cerrar otro partido más antes de la Supercopa de España, que se disputará 16 y 17 de septiembre. Falta la confirmación oficial, pero la información que tiene el Unicaja es que será en Murcia, compartiendo cartel con los anfitriones, el Barcelona y el Real Madrid. Catalanes y malagueños serán cabezas de serie por haber ganado Liga y Copa, un rédito del mágico título de Badalona. El Mundial acaba el 10 de septiembre y los internacionales se irán incorporando conforme las selecciones queden eliminadas.

Todo para desembocar en el inicio oficial de la Liga Endesa, previsto para el fin de semana del 22-23-24 de septiembre. El sorteo del mismo se conocerá en las próximas semanas.