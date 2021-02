Queja formal por el arbitraje a la ACB y consecuencias

La indignación en el seno del Unicaja instantes y horas después del partido era enorme. Pasadas las tres de la mañana aún volaban los whatsapp y las llamadas mientras se mascullaba en el Hotel la decepción por haber sido eliminados tras un gran partido, sin poder pegar ojo. Por distintas razones, ni el presidente, Eduardo García, ni el director deportivo, Manolo Rubia, estuvieron en Madrid. Pero se hicieron llegar por los cauces pertinentes las quejas por la actuación arbitral en el partido de Pérez Pizarro, Cortés y Manuel. En la práctica, un derecho al pataleo. Y también sembrando para el futuro, para recuperar parte del respeto arbitral perdido en las últimas temporadas.

Por el momento, ninguno de los tres colegiados dirigieron en los dos partidos semifinales de la jornada sabatina. Es el único trío de cuartos que no tuvo representación en las semifinales, sintomático. Y lo normal es que no estén este domingo en la final. El presidente, Eduardo García, dialogó con Antonio Martín, presidente de la ACB, y le mostró su indignación por la actuación de los colegiados, no sólo por la última jugada, sino por la tendencia del encuentro. Paralelamente, el cuerpo técnico elaboró un informe con las jugadas concretas en las que el Unicaja se sentía perjudicado que el director deportivo remitió a Xavi Torrico, que desde el 2019 es director técnico de arbitraje y que que se encargará junto a Mario Tutor de las designaciones y de la formación de los colegiados. Normalmente, acabará con los colegiados un tiempo en nevera y más sin pitar al Unicaja.