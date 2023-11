El Real Madrid de Chus Mateo

Chus Mateo estuvo en tres etapas distintas en Málaga. De 2004 a 2006 fue técnico ayudante en la bienio glorioso de la Copa y la Liga ganada con Sergio Scariolo al comando. El italiano recurrió a Mateo, al que había conocido en Madrid (era parte de su cuerpo técnico en la famosa Liga ganada en el Palau con Djordjevic de líder), después de que se marchara Chechu Mulero, hasta el pasado verano director deportivo en Valencia. Tras coger las riendas del CAI Zaragoza en LEBOro volvió a Málaga en 2007 para acompañar a Scariolo en el cierre de su ciclo. Y después se recurrió a él como primer técnico, cuando estaba en Fuenlabrada, para relevar a Aíto García Reneses en enero de 2011, después de que no se entrara en la Copa del Rey. Dirigió 67 partidos (29-38 de balance). Después de meter al equipo en play off y una gran primera vuelta (cabezas de serie en la Copa del Rey y pase brillante al Top 16 de la Euroliga), el equipo se derrumbó tras una derrota, precisamente, ante el Real Madrid en el estreno del Top 16 con una canasta en el último segundo de Mirotic. Fue destituido ya en marzo y relevado por Luis Casimiro. De aquellos años quedaron lazos con Málaga y relaciones que perduran en el tiempo.

El abrupto final de la etapa de Pablo Laso en el Real Madrid fue un terremoto tras una década exitosa. En su momento, el club blanco contrató a Mateo (y a Zan Tabak) para ser ayudante de Laso tras relevar al cuerpo técnico que el vitoriano tenía. Fue en 2014 y en aquel año se ganó por primera vez la Euroliga casi 20 años después de la última. Desde entonces fue ayudante de Laso, en alguna ocasión dirigió al equipo, en etapa covid y cuando al vasco le dio el infarto que fue la espoleta de todo. También fue, en un partido ante el Unicaja, quien hizo debutar a Doncic después de que Laso fuera expulsado. Cuando se hizo cargo del equipo, Mateo tuvo que soportar críticas y algún desprecio. También algún ataque a su persona por no haber salido del club con Laso (fue contratado por la entidad y no llegó con él). Fue una primera temporada bastante dura (eliminado en Copa en semifinales por el Unicaja) en la que el equipo no acabó de cuadrarse hasta ese eliminatoria límite con el Partizan (0-2). Después de la batalla campal en el WiZink llegó la mejor versión y se conquistó la Euroliga.

Es cierto que el poderío del Madrid es tremendo, que la plantilla es impresionante y con Campazzo se ha multiplicado al resto de jugadores. Pero no es sencillo cuadrar roles y que todos los jugadores pongan sus egos en favor del equipo. Y ahí el papel de Mateo está siendo impecable. El arranque ha sido demoledor, en noviembre está aún invicto el Madrid, con un acumulado de 19-0 en las competiciones oficiales. De hecho, la última derrota es en Málaga, en el amistoso que cerró el Costa del Sol en el Carpena. El Unicaja compitió bien en la final de la Supercopa, pero el reto es bastante grande. El equipo ya es de Chus Mateo, que ya no es un interino del que se recela, sino un señor entrenador.