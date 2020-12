Regreso a Los Guindos

Durante los primeros meses post confinamiento duro, Los Guindos fue la casa del primer equipo del Unicaja, era el lugar en el que se habían tomado las precauciones necesarias para el trabajo y el Carpena permanecía cerrado. Con el comienzo de la pretemporada se completó el regreso al Palacio, hogar habitual y con todas las instalaciones adaptadas al día a día del equipo profesional. Pero estos días toca regresar a la casa matriz.

Y es que en el Carpena se celebran las Copas del Rey y de la Reina de fútbol sala, hecho que propició que el partido contra el Betis de Joan Plaza, previsto para este fin de semana, se retrasara al día 29 de diciembre por la ocupación de la instalación. El fútbol sala ha tenido bastante presencia en el Carpena en este año, ya en marzo se celebró la Copa de España, poco antes del estallido de la pandemia, y en aquellos días el Unicaja también se debió trasladar a Los Guindos. Y sucede de nuevo estos días.

El Unicaja trabaja este viernes, descansa el sábado y domingo y lunes se ejercitará ya pensando en el encuentro del próximo martes ante el Urbas Fuenlabrada de la siguiente jornada de la Liga Endesa. Serán tres los partidos de ACB (22, 27 y 29 de diciembre) los que jugará el Unicaja de aquí a final de 2020, en los que puede dejar asegurada su presencia en la Copa del Rey.

Son días para acelerar en la integración de Frankie Ferrari en el equipo, también para que Jaime Fernández siga recuperando sensaciones después de estar varias semanas sin jugar después de una rotura fibrilar. Tras un tramo de 13 victorias en 15 partidos han llegado dos derrotas seguidas. El partido ante el Real Madrid no fue malo dadas las circunstancias, pero sí dejó peor cuerpo el partido ante el Ulm, no muy trascendente a efectos clasificatorios pero en el que no se vio a un buen Unicaja.