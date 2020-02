Las malas sensaciones del primer día, pese a la victoria ante el Obradoiro, se ratificaron en la segunda jornada de competición. El Unicaja tenía en su mano pasar a semifinales de la Minicopa, lo hubiera hecho de ganar en el derbi andaluz, pero jugó un mal partido ante el Betis, ante el que cayó con justicia (53-71). Ahora se queda con muy pocas opciones de seguir vivo. Debería ganar este viernes al Real Madrid, un equipo que no pierde un partido en esta competición desde siete hace años, por una cantidad alta de puntos, 17 o más. O ganar y esperar a una derrota del Betis ante el Obradoiro.

El equipo de Manolo Bazán, que llegó a la competición en buena forma, con grandes resultados en torneos anteriores y victorias de mucho prestigio, no se sintió cómodo en ningún momento en el partido. Con muy poco acierto en el lanzamiento (en esta categoría no existen las mismas cifras que en profesionales, pero un 24% en un equipo de la calidad cajista es muy raro), forzando situaciones y perdiendo demasiados balones. Ya el Betis se marchaba por 15 puntos mediado el segundo cuarto, aunque algún arreón final mantenía en el partido a los malagueños (32-41).

En la segunda mitad se continuó con el mal juego y no hubo opción de meterse en el partido. Siempre por encima de los 10 puntos, el Betis no vio amenazada su victoria y llegó a distanciarse por 20 puntos. El Unicaja perdió pronto por personales a uno de sus jugadores más destacados, Mario Saint-Supery. Y no supo encontrar vías de anotación ante la defensa bética.

Numéricamente, destacaron en el Unicaja Hugo Vázquez, con 16 puntos y 16 rebotes para 19 de valoración y Miracle Bamadu, con nueve puntos y 13 rebotes. El equipo malagueño jugará ahora este viernes ante el Real Madrid en Carranque. El cuadro blanco ha vencido en sus dos partidos, ante el Betis (62-46) y el Obradoiro (85-57).

