Una victoria que no despeja dudas (89-84)

El Unicaja encadena su tercera victoria. Derrotó en la prórroga al Montakit Fuenlabrada (89-84). Debería ser una noticia positiva esa racha, lo es desde un punto de vista resultadista. Pero sería hacerse trampas al solitario pensar que este equipo esté, a 9 de mayo, para pensar en algo importante de aquí a final de temporada. Se alaba que se pelee y que no se abandone el equipo, no deja de ser su deber profesional. Pero algunos jugadores han bajado la persiana, a otros no se le espera ya a estas alturas. Queda un núcleo que quiere, pero a duras penas puede. Da para vencer a un equipo metido en harina de descenso con la garganta seca. ¿Para algo más? Es un acto de fe.

Mathias Lessort, uno de los que con sus irregularidades está casi siempre, lideró al equipo (18 puntos y 14 rebotes), Salin dio triples básicos para ganar, Milosavljevic compite, Alberto y Jaime están aunque el madrileño dista mucho de su mejor versión, Roberts da cosas pero se pierde en los minutos finales... Y poquito más que rascar en este tramo de temporada. El quinto puesto está muy cerca y todo se encamina a una eliminatoria con Valencia. Que, visto lo visto, puede ser dura. Quedan tres semanas para mejorar. Un paupérrimo 33% en el lanzamiento de campo daba idea de lo que al Unicaja le costó el primer tiempo. Había desacierto y el dominio del rebote no bastaba para superar al cuadro fuenlabreño, que con su coro de veteranos aportando su sabiduría estaba ahí en el partido. Casimiro le daba minutos de verdad a Morgan Stilma. Las bajas de Suárez y Díez propiciaban que le otorgara una oportunidad al canterano fuengiroleño, al que se le veía algo nervioso, aunque se trabajó dos rebotes y dos asistencias para dar un relevo a un Wiltjer que generaba algunos pitos.

Alberto Díaz salió y cambió el aire del equipo algo. El malagueño enchufó dos triples y permitía liderar al final del primer cuarto (23-20). Pero no se encontraba cómodo en ningún momento el Unicaja. La superioridad teórica sobre los pivots fuenlabreños no cristalizaba. Lessort falló un par de canastas bajo aro que no suele y Shermadini sólo recibió un par de balones en condiciones que transformó en canasta. Popovic enchufó dos triples y el Montakit se marchó al descanso con ventaja (37-41).

Tras el paso por el vestuario, Casimiro apostaba por la pareja Shermadini-Lessort de interiores, pero no iba funcionaba bien una idea que ya había empleado con anterioridad. Las imprecisiones ofensivas propiciaban que el Montakit mantuviera distancias y las aumentara tras canasta de Kemp (48-54), que generaba pitos abundantes en el Carpena en el tiempo muerto de Casimiro. Se repetían después con Wiltjer, ya amagados antes, después de que fallara un tiro libre. Un sector amplio reaccionó aplaudiendo al canadiense, cierto es.

Un triple de Milosavljevic y otro de Salin empataban el partido al final del tercer cuarto (57-57). Venía un tramo de pocas canastas, se notaba la tensión de los dos equipos. Uno que se juega la permanencia y otro que sabe que no está cómodo y que pone, en cierta forma, de los nervios a la afición. Esa desconfianza se nota, pero el Carpena se volcaba, no obstante, cuando Rowland empataba el partido (66-66) a tres minutos del final. Siguió un triple de Roberts y otra canasta del ex base cajista, hasta entonces romo pero ahora con más confianza.

Fallaba dos canastas claras el Unicaja y repelía Clark, que un día alumbrara en un Campeonato de España junior en Coín como futura estrella y que completa una digna carrera pero sin todo lo que se le presuponía. Metía un triple doloroso (69-71) el británico. Una canasta en rectificado de un Jaime que sigue aún en proceso de recuperación empataba, una buena defensa propiciaba la pérdida de Rowland y Shermadini capturaba un rebote en ataque para fabricar tiros libres (73-71) antes de que el ubicuo Rowland empatara (73-73). A Wiltjer se le salió un triple, pero el Instante Reply le dio bola extra al equipo malagueño a 24 segundos. Roberts se fabricó un tiro difícil a media distancia, no fue la mejor idea y no mete en Málaga en momentos clutch, que falló y Rowland se quedó corto para ganar el partido en un tiro desde cinco metros. Así que tocó prórroga.

Resistía el Montakit pese a las eliminaciones por faltas de Popovic y Kravtsov. Y se escapaba (79-83), aunque Salin recortaba con un triple después de que un Jaime tan voluntarioso como desacertado recuperara un rebote de la nada. Un Lessort terrible anotaba un dos más uno y Jaime sacaba dos tiros libres y eliminaba a Clark para dar ventaja (86-84) a 37 segundos. Después de que Rowland perdiera el balón mandándola a la grada, Eyenga hizo una antideportiva sobre Jaime, que ya no perdonaría. Una victoria que no despeja dudas sobre el estado del equipo, con demasiados jugadores lejos de su mejor versión, pero que sube al casillero positivo.

Consulte las estadísticas del partido