Jaime Fernández compareció ante los medios de comunicación tras la victoria de su equipo contra el Montakit Fuenlabrada. El jugador cajista destacó la importancia de la victoria conseguida por el conjunto malagueño de cara a los play off y elogió la figura del rival y lo difícil que puso las cosas a los de Casimiro: "Estamos en la Liga Endesa y esto es lo que hay. Ellos se estaban jugando la vida, y nos costó mucho conseguir la victoria. No hay que quitarle ningún mérito a lo hizo el equipo".

Asimismo, comentó las dificultades que está mostrando el equipo en el aspecto ofensivo, algo que, según Jaime Fernández, están contrarrestando muy bien con una buena defensa: "No estamos en la misma facilidad de ataque que antes, pero estamos mejor en defensa, y creo que estamos mejorando. Hay que ver el vaso medio lleno, porque creo que estamos mejorando en general, y hay que seguir en esa línea. Queremos estar bien en ataque y en defensa". En este sentido, el jugador cajista comentó su reincorporación tras su lesión: "Me está costando coger el ritmo y no estoy tan cómodo como antes. El baloncesto es así; hay que seguir trabajando y ya llegarán los frutos, en lo que pueda ayudar estaré siempre".

En cuanto a la lucha con Valencia por el cuarto puesto, Jaime dijo lo siguiente: "No podemos controlarlo, me encantaría que perdieran los tres, pero estamos centrados en nosotros y no en lo que hagan los otros". Por último, comentó el ambiente del Martín Carpena: "Un día y una hora complicados. Al final la gente se metió en el partido y volvimos a sentir el factor Carpena. Vamos a seguir trabajando para que la gente siga satisfecha".

En el mismo sentido habló Alberto Díaz. El jugador malagueño afirmó que el partido fue muy complicado y con mucho sufrimiento: "Esto es lo que queda, todo el mundo se juega algo en la recta final. Es así. No llegamos a encontrar el ritmo, pero creo que hicimos un partido de mérito. Sufrimos, pero lo conseguimos. De cara al play off, cada victoria suma y es importante".

En cuanto al factor Carpena, el jugador cajista reconoció que el vestuario percibió el descontento de la afición, que se ha mostrado disconforme en algunos compases de la temporada: "Evidentemente no es lo que nos gustaría en cuanto a resultados. La afición no ha estado contenta en una parte de la temporada, y lo que tenemos que hacer es intentar enganchar de nuevo al Carpena y tener contenta a nuestra afición".

También compareció ante los medios de comunicación Milosavljevic, que destacó la importancia de la victoria conseguida contra el Montakit Fuenlabrada: “Sí, es muy importante esta victoria. Seguimos encadenando victorias y eso es muy bueno para el equipo, Van tres ahora, y eso es muy importante”. También afirmó que el rebote ofensivo fue clave: "Tuvimos mucho rebote ofensivo, no tuvimos un gran juego, pero ganamos y seguimos en la lucha por el mejor puesto para el play off, que está muy cerca. Tenemos más partidos para seguir luchando y seguiremos intentándolo, es importante seguir juntos , porque tenemos muchas cualidades y tenemos que utilizarlas".